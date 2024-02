Palpite Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca - 20/2/24

Em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo recebe o Boavista.

O confronto acontece no dia 20 de fevereiro (terça-feira), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambos marcam Sim/Não Flamengo vence e não para ambos marcam 1.45 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 1.50 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 2,5 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo com a melhor defesa

Neste campeonato carioca, o Flamengo segue sendo imparável: em oito jogos a equipe continua invicta, com cinco vitórias e três empates alcançados nesse recorte.

Ainda, além de suas boas atuações ofensivas, uma vez que tem o segundo melhor ataque, destaca-se principalmente o setor defensivo do Rubro-Negro, que sofreu apenas um gol no campeonato (média de 0,12 por jogo).

Assim, com um ataque prolífico e uma defesa consistente, somado ao fator casa, a equipe comandada por Tite, tem totais condições de vencer essa partida sem sofrer nenhum gol.

Palpite 1 - Flamengo x Boavista - Flamengo vence e não para ambos marcam: 1.45 na Betano.

Pedro busca mais uma temporada goleadora

Quarto maior artilheiro da temporada de 2022 com 29 gols marcados, e vice-artilheiro na lista de goleadores do Brasil, no ano de 2023, com 35, Pedro sabe que pode ser novamente importante para o Flamengo.

Ainda que o jogador venha sendo “revesado” com Gabriel Barbosa no ataque do Flamengo neste Campeonato Carioca, Tite já deu claros indícios de que o camisa nove deve ser de fato o titular da equipe na temporada.

Atuando contra o Boavista, que tem média de 1,5 gols sofridos por rodada (12 em oito jogos), Pedro deve ser um dos principais nomes para furar o bloqueio da equipe visitante.

Palpite 2 - Flamengo x Boavista - Pedro marca a qualquer momento: 1.50 na Betano.

Mengão tem o segundo melhor ataque do Cariocão

O Flamengo tem um time, evidentemente, muito superior ao do Boavista em todos os setores do campo. Afinal, o Rubro-Negro é uma das equipes com maior investimento no futebol sul-americano.

Dessa forma, com o Flamengo contando com um meio de campo cheio de craques como Arrascaeta e De La Cruz, e um ataque composto por Pedro, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, acreditamos na possibilidade da equipe, em casa, marcar mais que dois gols.

Ainda, vale mencionar que o Flamengo tem 14 gols em oito jogos, apresentando assim uma média de 1,75 por partida, se tornando a equipe com o segundo melhor ataque do estadual.

Palpite 3 - Flamengo x Boavista - Flamengo mais de 2,5 gols: 1.65 na Betano.