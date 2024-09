Palpite Flamengo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 29/09/24

Rubro-negros recém eliminados de competições continentais, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam buscando voltar aos trilhos na temporada.

Lucho González fará apenas o seu segundo jogo como técnico do Furacão e primeiro no Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.05 na Parimatch Total de gols Menos de 2.5 1.94 na Parimatch Gol marcado no primeiro tempo Não 2.96 na Parimatch

Nenhum dos lados traz segurança

O Flamengo possui apenas uma vitória em setembro, amargando a eliminação na Libertadores e um quadro no Brasileirão que o coloca cada vez mais longe das possibilidades de competir pelo título.

Analisando apenas o desempenho na Série A, o Fla não vence desde o 2-1 aplicado contra o Bragantino no fim de agosto.

O Furacão é a equipe com a maior seca de vitórias no Brasileirão, acumulando sete partidas sem vencer, com três empates e quatro derrotas.

Palpite 1 - Flamengo x Athletico-PR - Empate: 4.05 na Parimatch.

Sem Pedro, ataque flamenguista é outro por completo

A ausência de seu maior goleador em alguns sentidos condenou a temporada flamenguista, afirmação corroborada pela eliminação da Libertadores sem marcar um gol.

O Flamengo marcou múltiplas vezes no mesmo jogo em apenas uma ocasião no mês de setembro, a derrota para o Grêmio por 3-2.

A equipe visitante nesta sequência sem vencer, o Furacão só marcou mais do que um gol na Série A em uma de suas sete últimas aparições pela competição.

Palpite 2 - Flamengo x Athletico-PR - Menos de 2.5 gols: 1.94 na Parimatch.

Potencial de placar sem gols no intervalo

Em ambos os jogos contra o Peñarol o Fla tinha grandes motivos para exercer uma pressão inicial e incomodar a equipe uruguaia, algo que não fez com a veemência esperada e quando fez, não foi eficaz.

No jogo de ida o Mengão atuava com o apoio de sua torcida, buscava levar um bom resultado para Montevidéu e acabou ficando no zero.

Decidindo sua sobrevivência na volta, o Fla obrigatoriamente deveria marcar pelo menos um gol para ter chances de avanço e passou outros 90 minutos sem balançar as redes do Peñarol.

Palpite 3 - Flamengo x Athletico-PR - Nenhum gol no primeiro tempo: 2.96 na Parimatch