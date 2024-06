Palpite Cuiabá x Vitória - Campeonato Brasileiro - 5/6/24

Duas equipes que precisam desesperadamente de um triunfo se encontram nesta quarta-feira (5) em duelo atrasado da 2ª rodada.

Ilustrando o momento de dificuldade dos dois times, tanto Cuiabá quanto o Vitória já passaram por mudança de técnicos no decorrer da competição, ainda em uma fase inicial.

Nenhuma das equipes inspira confiança

O desafio de toda equipe que garante o acesso à elite do futebol brasileiro é se ajustar à nova realidade e manter um bom nível de competitividade.

A equipe do Vitória já encara as dificuldades deste cenário e espera que Thiago Carpini possa ser a solução, embora o mesmo não tenha se dado bem na sua estreia no Brasileirão, comandando o Vitória em derrota para o Atlético-GO.

Se de um lado o Cuiabá perdeu todas as suas três partidas como mandante, o Vitória também foi derrotado nos dois jogos que realizou longe de seus domínios. Não é à toa que essas equipes ocupam as duas últimas colocações da Série A.

Defesas vulneráveis

Combinados, Cuiabá e Vitória sofreram 24 gols em apenas 11 jogos na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Derrotado em todos os seus cinco jogos, o Cuiabá teve sua defesa vazada seis vezes nas três partidas que realizou em casa.

Olhando para o cenário do Vitória, embora a equipe de Salvador não tenha somado pontos como visitante, ao menos conseguiu balançar as redes nos seus dois jogos fora de casa, derrotas para o Cruzeiro por 3-1 e Vasco por 2-1.

Atacante do Cuiabá quer trazer bons números ao Brasileirão

Isidro Pitta tem bons números em outras competições nesta temporada, mas ainda busca trazê-los para a Série A.

O camisa 9 do Cuiabá tem sido fundamental na campanha de sua equipe na Copa Sul-Americana, marcando quatro gols em seis jogos, ajudando o Dourado a se classificar na segunda colocação do Grupo G.

Isidro Pitta também se destacou na Copa Verde, marcando três gols nas suas quatro aparições pelo torneio.

