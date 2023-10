Palpite Cruzeiro x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 19/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Cruzeiro x Flamengo, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 27ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Flamengo. O confronto acontece no dia 19 de outubro (quinta-feira), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 2.25 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.85 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 2.92 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Um novo Flamengo sob o comando de Tite

Embora seja prematuro antecipar as características deste Flamengo sob o comando de Tite, considerando a qualidade do elenco e os recentes feitos do ex-técnico da Seleção, é plausível esperar uma equipe bastante produtiva.

Os ajustes feitos pelo novo treinador podem solucionar muitos dos desafios enfrentados pelo Mengão. Dada a excelência dos atacantes, é esperado que a equipe amplie sua produção, buscando aprimorar tanto a eficiência ofensiva quanto defensiva.

Enquanto isso, o Cruzeiro atravessa um período delicado. A equipe amarga três partidas sem vitória, exibindo um desempenho insatisfatório que preocupa seus torcedores. Nesse sentido, acreditamos em um triunfo do Flamengo.

Palpite 1 - Cruzeiro x Flamengo - Flamengo vence: 2.25 na Betano.

Apenas um time deve marcar

Conforme mencionado, o treinador Tite é conhecido por instaurar um equilíbrio notável em sua equipe, caracterizado por uma defesa robusta e um ataque eficaz, mantendo sempre o controle da partida.

Ao revisitar o histórico, observamos que raramente uma equipe sob a orientação de Tite se envolveu em confrontos com muitos gols. Uma das armas de times comandados por este treinador, certamente é o uso da defesa como o melhor ataque.

Ainda, vale mencionar que nos últimos seis jogos do Cruzeiro, em apenas uma das partidas os dois times marcaram gols. Isso ocorreu na vigésima quinta rodada, quando a Raposa empatou com o América-MG por 1 a 1.

Palpite 2 - Cruzeiro x Flamengo - Não para ambos marcam: 1.85 na Betano.

Pedro é o vice-artilheiro da temporada no Brasil

A fase do camisa nove da equipe Rubro-Negra pode não ser das melhores, porém ainda assim Pedro segue sendo um dos jogadores mais mortais do futebol brasileiro na atual temporada.

Nesse ano, o atacante já marcou 28 gols. Foram 9 no Campeonato Carioca, 1 na Supercopa do Brasil, 4 no Mundial de Clubes, 3 na Libertadores, 5 na Copa do Brasil e por fim, 6 no Brasileirão.

Vale mencionar ainda que Pedro esteve no elenco convocado para a Copa do Mundo do Catar, o que indica um certo apreço do técnico Tite pelo trabalho do atacante. Nesse sentido, o novo treinador deve montar um esquema tático que favoreça seu principal jogador ofensivo.

Palpite 3 - Cruzeiro x Flamengo - Pedro marca a qualquer momento: 2.92 na Betano.