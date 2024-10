Palpite Cruzeiro x Bahia - Campeonato Brasileiro - 18/10/24

Duas equipes bem posicionadas na competição, mas que ainda não venceram em outubro, tem compromisso marcado com a sétima colocação da Série A

Duas equipes bem posicionadas na competição, mas que ainda não venceram em outubro, se enfrentam em Minas Gerais.

Bahia e Cruzeiro tem compromisso marcado com a sétima colocação da Série A em jogo, separados por apenas dois pontos.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Empate ou Bahia 1.70 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Everaldo 3.80 na Betano Jogador dar uma assistência Alvaro Barreal 5.60 na Betano

Mineirão não tem sido a fortaleza que o Cruzeiro espera

O desempenho do Cabuloso em seus domínios mesmo antes da troca no comando técnico não vinha sendo dos melhores.

Nas últimas cinco partidas como mandante por todas as competições, o Cruzeiro tem apenas uma vitória, vindo contra o lanterna da Série A.

O Bahia pode não ser um visitante dos mais produtivos, mas se mostrou bem capaz de enfrentar a equipe cruzeirense no primeiro turno, quando venceu por três gols de diferença na Fonte Nova.

Palpite 1 - Cruzeiro x Bahia - Vitória do Bahia ou empate; 1.70 na Betano.

Everaldo corre por fora na briga pela artilharia

Após a lesão de Pedro, a luta para ser o maior goleador do Brasileirão está bem aberta e entre os competidores se encontra o nome do centroavante do Bahia.

Everaldo balançou as redes oito vezes na Série A e obviamente é presença cativa em sua equipe, atuando em 28 dos 29 jogos do Bahia.

O camisa 9 do Tricolor Baiano marcou em duas das quatro últimas partidas dos comandados de Rogério Ceni.

Palpite 2 - Cruzeiro x Bahia - Everaldo marcar a qualquer momento: 3.80 na Betano.

Meia argentino vem bem em primeiro ano na Raposa

Alvaro Barreal foi uma das várias contratações importantes do Cruzeiro para essa temporada e tem correspondido às expectativas.

O camisa 21 da Raposa está empatado com Matheus Pereira como os líderes em assistências do clube no Brasileirão, cada um com cinco. A diferença é que Matheus Pereira tem 26 aparições e Barreal apenas 22.

Na última partida do Cruzeiro em casa, Barreal deu o passe para o gol do Cabuloso em empate por 1-1 com o Vasco da Gama.

Palpite 3 - Cruzeiro x Bahia - Álvaro Barreal distribuir uma assistência a qualquer momento: 5.60 na Betano.