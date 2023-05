Palpite: Corinthians x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 28/5/23

Ainda buscando a sua primeira vitória com Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians recebe o Fluminense na Neo Química Arena, neste domingo (28), às 16h.

A equipe de Fernando Diniz vem de duas derrotas pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente. Mas o Tricolor das Laranjeiras ainda se encontra bem posicionado em ambas as competições, com o terceiro lugar na Série A, e a liderança do seu grupo na Copa Libertadores.

Confira as dicas de aposta para Corinthians x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 28/5/2023

A Goal está aqui para apresentar opções de odds para este confronto no Brasileirão:

Vitória do Fluminense

2.40 na bet365

2.50 na Sportingbet

2.42 na Betano

Não para ambos os times marcarem

1.80 na bet365

1.77 na Sportingbet

1.82 na Betano

Fluminense para vencer sem sofrer gols

3.75 na bet365bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Contraste drástico na tabela para estas duas equipes

Enquanto o Fluminense de Fernando Diniz ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, mesmo após uma derrota no clássico com o Botafogo, na última rodada, o Timão atualmente frequenta a zona de rebaixamento, ainda sem vencer com o seu terceiro treinador efetivo do ano.

O Corinthians tem apenas cinco pontos em sete rodadas, com um saldo de gols negativo (-6), e mesmo em casa as coisas não têm sido muito boas, com dois empates nos seus dois últimos jogos, com Fortaleza e o São Paulo.

Aposta 1 - Corinthians x Fluminense - Vitória do Fluminense: 2.40 na bet365, 2.50 na Sportingbet e 2.42 na Betano.

Ambas as equipes em momentos ofensivos econômicos

O Tricolor das Laranjeiras já acumula três jogos sem balançar as redes. O último gol do Flu foi na vitória por 2-0 contra o Cuiabá, no dia 13 de maio.

Desde então, a equipe teve o empate sem gols com o Flamengo, e derrotas por 1-0 para o Botafogo e o The Strongest.

O Corinthians coincidentemente também não marca há três jogos, e carrega o segundo pior ataque do Brasileirão, com apenas seis gols em sete partidas.

Aposta 2 - Corinthians x Fluminense - Não para ambos os times marcarem: 1.80 na bet365, 1.77 na Sportingbet e 1.82 na Betano.

Corinthians tem o pior saldo de gols da Série A

Com seis gols marcados e 12 sofridos, o Timão não inspira muita confiança neste momento de temporada, mesmo jogando na Neo Química Arena.

As duas últimas vitórias do Fluminense vieram sem a sua defesa ser vazada, quando bateu o Cuiabá e o Cruzeiro, ambos por 2-0.

Aposta 3 - Corinthians x Fluminense - Fluminense para vencer sem sofrer gols: 3.75 na bet365.

