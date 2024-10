Palpite Corinthians x Internacional - Campeonato Brasileiro - 5/10/24

Corinthians e Internacional, dois grandes clubes do futebol brasileiro, terão seus caminhos cruzados na 29ª rodada do Brasileirão.

O duelo entre paulistas e gaúchos será neste sábado (5/10), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Internacional ou empate 1.57 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.42 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Corinthians em um momento delicado

Ao considerar o desempenho em casa, o Corinthians realiza uma campanha inconsistente, tanto que de 13 jogos em seu estádio venceu 5, perdeu 7 e empatou 1.

Por outro lado, o Colorado, jogando como visitante, é o terceiro melhor clube do campeonato, tendo vencido 5, perdido 5 e empatado outras 4 partidas.

Ainda, é importante observar que os paulistas não vencem há dois jogos, enquanto os gaúchos estão há oito jogos sem saber o que é uma derrota.

Palpite 1 - Corinthians x Internacional - Internacional ou empate: 1.57 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Internacional pelo Brasileirão 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

É esperado um alto número de gols em Itaquera

Nos últimos seis encontros oficiais entre esses times, pelo menos cinco partidas tiveram mais de 2,5 gols no jogo.

Com bons jogadores na linha de frente de ambos os times, como Borré, Enner Valencia, Romero e Yuri Alberto, o jogo pode facilmente ter muita movimentação ofensiva.

É importante observar também que nos últimos três jogos do Internacional, em todos eles as duas equipes marcaram gols.

Palpite 2 - Corinthians x Internacional - Mais de 2,5 gols: 2.42 na Betano.

Ambos precisam do triunfo

Com ambos os times precisando pontuar — o Corinthians para se livrar da zona de rebaixamento e o Internacional para chegar ao G-6 — espera-se um duelo muito propositivo.

Dos últimos sete jogos entre o Timão e o Colorado, meia dúzia de jogos tiveram os dois clubes conseguindo balançar as redes.

Dessa forma, ao analisar o histórico recente do encontro e o objetivo que os dois times têm para o andamento do campeonato, acreditamos em um duelo no qual ambos marcam.

Palpite 3 - Corinthians x Internacional - Sim para ambos marcam: 1.95 na Betano.