Palpite Corinthians x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 01/09/24

As duas equipes com as maiores torcidas no Brasil se encontram na Neo Química Arena, estando o Fla brigando no topo e o Timão lá embaixo.

Confira a nossa seleção de palpites para esse jogo entre o atual quarto colocado e o 18º do Brasileirão.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 2.50 na Superbet Total de gols de uma equipe Corinthians marcar no máximo um 1.33 na Superbet Total de gols de uma equipe no primeiro tempo Flamengo ter pelo menos um 2.20 na Superbet

Mengão ganhou confiança fora de casa

O Flamengo não vinha desempenhando o seu melhor futebol como visitante nas últimas semanas.. Contudo, a sua última aparição inspirou uma confiança maior que possa exercer sua superioridade técnica mesmo longe do Maracanã neste domingo (1).

Os comandados de Tite visitaram um mandante imponente pela Copa do Brasil e venceram. Bruno Henrique marcou o único gol do jogo na vitória diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.

Bahia coincidentemente o último clube derrotado pelo Timão no tempo regulamentar, isso há mais de um mês. Apenas em casa, o Corinthians não vence em cinco partidas por todas as competições e enfrentará um Fla que só somou menos pontos do que o Fogão como visitante na Série A.

Palpite 1 - Corinthians x Flamengo - Vitória do Flamengo: 2.50 na Superbet.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time do Flamengo tem uma maior probabilidade de sair vencedor do confronto com o Corinthians neste domingo (01), pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Timão tem o terceiro pior ataque do Brasileirão

Semana após semana os mesmos pontos fracos do Corinthians entram em destaque, com a equipe paulista incapaz de construir uma boa sequência ofensiva.

Os comandados de Ramón Díaz não marcam duas vezes no Brasileirão desde o dia 25 de maio, quando na ocasião empataram por 2-2 com o Grêmio.

Participando de oito partidas em agosto por todas as competições, o Corinthians teve uma média de gols pífia de 0.75 por jogo.

Palpite 2 - Corinthians x Flamengo - Corinthians marcar no máximo um gol: 1.33 na Superbet.

Defesa do Timão não inicia bem em casa

Quem dera para Ramón Díaz que os problemas de sua equipe fossem apenas no lado ofensivo, a defesa também não apresenta muita confiabilidade.

O Corinthians já realizou 11 de seus 19 jogos em casa pelo Brasileirão e foi vazado na etapa inicial em sete ocasiões, inclusive nas últimas duas atuações.

Visitando a Neo Química Arena neste final de semana, a equipe rubro-negra marcou na etapa inicial em mais da metade de seus jogos como visitante na Série A.

Palpite 3 - Corinthians x Flamengo - Flamengo marcar pelo menos um gol na etapa inicial: 2.20 na Superbet.