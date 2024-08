Palpite Corinthians x Bragantino - Copa Sul-Americana - 20/8/24

O Corinthians recebe o Bragantino nesta terça-feira (20) para finalizar a disputa das oitavas de final da Sul-Americana.

O duelo será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.20 na bet365 Método de classificação Corinthians no tempo regulamentar 1.35 na bet365 Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Os mandantes devem segurar o empate

Essa partida tem uma forte inclinação para terminar empatada. E isso pode ser respaldada em alguns dados e análises que trago a seguir.



O primeiro ponto, é que o Corinthians já realizou uma vantagem fora de casa, então segurar uma igualdade no placar é mais do que suficiente para avançar de fase.

Outra informação relevante a se considerar, é que ao acompanhar o desempenho do Timão no Brasileirão, notamos que ele é o clube que mais empata, sendo dez no total.

Palpite 1 - Corinthians x Bragantino - Empate: 3.20 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Corinthians e Bragantino deve terminar empatado pela Copa-Americana 2024, nesta terça-feira (20). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Corinthians com vantagem

Ao vencer a primeira partida fora de casa por 2 a 1, o Corinthians conseguiu estabelecer uma vantagem considerável.

Ainda, por estar invicto a 8 jogos em casa, parece pouco provável que o Red Bull Bragantino tenha força necessária para reverter essa situação.

Dessa forma, por atuar frente à sua torcida e ter a vantagem de se classificar com um empate, acreditamos que o time de Parque São Jorge deve avançar de fase.

Palpite 2 - Corinthians x Bragantino - Corinthians se classifica: 1.35 na bet365.

Bragantino precisará se impor

Como mencionado ao longo deste artigo, apenas a vitória interessa ao Massa Bruta, e isso sugere que eles devem se lançar ao ataque.

Por outro lado, o time corintiano pode se aproveitar das brechas dos adversários para armar jogadas em contra-ataque para tentar finalizar ao gol.

Com esse panorama, os números de escanteios devem se elevar, tal como foi no primeiro encontro, no qual houveram 14 escanteios ao todo.

Palpite 3 - Corinthians x Bragantino - Mais de 9,5 escanteios: 1.95 na bet365.