Palpite Chelsea x Manchester City - Premier League - 18/08/24

A fase inicial da Premier League traz o duelo Big Six como destaque. Enzo Maresca inicia a sua trajetória nos Blues diante dos tetracampeões ingleses.

Confira os nossos palpites para esse duelo pesado no Stamford Bridge entre Chelsea e Manchester City.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Man. City 1.80 na Superbet Jogadores para marcarem a qualquer momento Cole Palmer ou Erling Haaland 1.45 na Superbet Chutes no alvo de ambos os times As duas equipes ter pelo menos quatro chutes no alvo 1.95 na Superbet

Diferentes estágios de trabalho nas duas equipes

Enquanto o Manchester City segue na melhor fase de sua história, estabelecido como o time a ser batido, o Chelsea se encontra no início de um novo processo sob o comando de Enzo Maresca.

O treinador dos Blues possui as peças necessárias para construir um grande time, mas precisará de tempo, trazendo uma mudança significativa em relação ao estilo de jogo de Mauricio Pochettino, último técnico dos Blues.

Por um lado, pode se argumentar que o Chelsea deu trabalho para os Citizens na temporada passada, sem perder na Premier League. Contudo, o clube londrino não vence o Man. City há pouco mais de três anos.

Palpite 1 - Chelsea x Manchester City - Vitória do Manchester City: 1.80 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Principais goleadores da temporada passada em campo

Em meio ao caos que foi o último ano do Chelsea, o jovem Cole Palmer não se intimidou e rapidamente se tornou o cara dos Blues, aproveitando as primeiras chances que recebeu.

O trabalho de Palmer na frente do gol foi tão bom a ponto de dar um leve susto em Erling Haaland na batalha para ser o artilheiro do Campeonato Inglês.

Haaland e Palmer marcaram no último jogo entre Chelsea e Man. City em Stamford Bridge, um histórico 4-4, juntos esses dois atletas tiveram 59 gols na última edição da Premier League.

Palpite 2 - Chelsea x Man. City - Cole Palmer ou Erling Haaland marcar a qualquer momento: 1.45 na Superbet.

Duelos recentes proporcionaram grande volume ofensivo

O confronto mais recente entre essas equipes em Londres foi possivelmente o grande jogo da última temporada no futebol inglês.

Num empate por 4-4 esses dois grandes clubes acertaram o gol 19 vezes, totalizando 32 finalizações na partida.

Os gols foram mais escassos nos outros duelos, mas pôde se encontrar uma boa produção ofensiva. Nos três jogos, em apenas uma ocasião, um dos times não teve pelo menos cinco finalizações no alvo, o Man. City com três no triunfo por 1-0 pela Copa da Inglaterra.

Muita coisa deve mudar no Chelsea, mas a expectativa é de uma equipe ofensiva sob o comando de Enzo Maresca.

Palpite 3 - Chelsea x Man. City - Ambas as equipes ter pelo menos quatro chutes no alvo: 1.95 na Superbet.