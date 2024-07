Palpite Canadá x Uruguai - Copa América - 13/07/24

Canadá e Uruguai bateram na trave no seu objetivo de chegar a uma decisão, mas ainda não encerraram sua participação no torneio.

As duas seleções se enfrentam no jogo pelo terceiro lugar neste sábado (13). A partida será realizada no mesmo palco da semifinal entre Uruguai e Colômbia, o Bank of America Stadium.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Uruguai 1.57 na Superbet Total de gols Três ou mais 1.85 na Superbet Método do primeiro gol Gol de cabeça 4.75 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Favoritismo se encontra do lado sul-americano

O Uruguai pode estar particularmente decepcionado pela maneira como não pôde aproveitar sua vantagem numérica diante da Colômbia, mas teve um bom esforço levando os comandados de Néstor Lorenzo ao seu limite.

Mesmo sem marcar nos dois jogos eliminatórios, a Seleção Uruguaia possui o segundo melhor ataque da competição com nove gols.

Apesar de sua excelente campanha excedendo as expectativas, o Canadá só saiu vitorioso nos 90 minutos em uma de cinco partidas nesta Copa América.

Palpite 1 - Canadá x Uruguai - Vitória do Uruguai: 1.57 na Superbet.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Uruguai deve vencer o Canadá em busca do terceiro lugar na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Disputas pelo terceiro lugar seguem um ritmo diferente

Tanto na Copa América quanto na Copa do Mundo, essas partidas valendo o terceiro lugar tendem a ser jogos mais francos sem a tensão normalmente associada com um duelo eliminatório.

Colômbia e Peru estavam presente no último duelo valendo o terceiro lugar e proporcionaram uma partida de três gols terminando com vitória colombiana por 3-2.

A decisão do terceiro lugar na Copa América não traz um embate com menos de três gols desde 2016, quando na ocasião a Colômbia venceu os Estados Unidos por 1-0.

Palpite 2 - Canadá x Uruguai - Três gols ou mais na partida: 1.85 na Superbet.

Celeste é perigosa no jogo aéreo

A eliminação do Uruguai veio por conta de um gol cedido em escanteio diante da Colômbia, mas isso não tira o bom desempenho ofensivo uruguaio no jogo aéreo.

Justamente apenas a Colômbia marcou mais gols saindo de um cabeceamento nesta Copa América do que os comandados de Marcelo Bielsa.

Um terço dos gols uruguaios, que tem o segundo melhor ataque nesta competição com nove, foram marcados de cabeça.

Palpite 3 - Canadá x Uruguai - Primeiro gol ser marcado de cabeça: 4.75 na Superbet.