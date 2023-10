Palpite Brighton x Liverpool - Premier League - 8/10/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo entre Brighton e Liverpool, na Premier League 2023.

Ambos vindo de derrota na última rodada da Premier League, Seagulls e Reds se encontram em Brighton pela 8ª rodada do Campeonato Inglês.

Os Reds querem conquistar os três pontos após não capitalizar na chance de assumir a liderança na rodada passada. Enquanto o Brighton busca provar que o 6-1 que sofreu do Villa foi um ponto fora da curva.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 2.20 na Betano Jogador para marcar a qualquer momento Mohamed Salah 2.30 na Betano Total de gols Liverpool para marcar dois ou mais 1.60 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Reds impressionam em início de temporada

O Liverpool de Jurgen Klopp entrou em campo na última rodada da Premier League podendo assumir a liderança da competição, não o conseguiu em derrota por 2-1 para os Spurs, mas fez um jogo louvável dentro das circunstâncias.

Os Reds atuaram boa parte da partida com desvantagem numérica, incluindo um bom período do segundo tempo com dois homens a menos. Mesmo assim, o Liverpool só concedeu o gol da vitória aos Spurs nos acréscimos do segundo tempo.

Esta foi a primeira derrota de uma equipe que atualmente soma 16 pontos em sete jogos, com uma defesa que só sofreu sete gols, metade dos 14 que o seu oponente Brighton sofreu no mesmo recorte na Premier League.

Palpite 1 - Brighton x Liverpool - Vitória do Liverpool: 2.20 na Betano.

Salah segue em altíssimo nível

Após alguns rumores de sua saída, Salah reafirmou o seu compromisso com os Reds, seguindo em Anfield para esta temporada 23/24, e em seu início já prova seu valor.

Salah entrou em campo em oito partidas até o momento e contribuiu diretamente para o mesmo número de gols. O atacante egípcio já balançou as redes quatro vezes, e distribuiu quatro assistências.

O camisa 11 do Liverpool marcou em metade dos últimos seis jogos de sua equipe na Premier League. Salah também deixou o seu na última vitória do Liverpool em Brighton, quando os Reds derrotaram os Seagulls por 2-0 em março de 2022.

Palpite 2 - Brighton x Liverpool - Mohamed Salah para marcar a qualquer momento: 2.30 na Betano.

Ataque dos Reds encontra defesa que vem sofrendo

Entre os 12 primeiros colocados na última Premier League, apenas o Tottenham sofreu mais gols do que o Brighton. A equipe de Roberto De Zerbi vem encontrando dificuldades defensivas, embora em uma amostra ainda pequena.

Na última rodada, o Brighton foi surpreendido em Birmingham, e voltou para casa com uma derrota de 6-1 nas mãos do Aston Villa. Nenhuma equipe fora da zona de rebaixamento sofreu tantos gols quanto o Brighton.

Os Reds marcam múltiplas vezes em vitórias, tendo feito isto em todos os seus cinco triunfos nesta Premier League. Inclusive, em quatro destas cinco vitórias, o time de Jurgen Klopp marcou pelo menos três gols.

Palpite 3 - Brighton x Liverpool - Liverpool para marcar dois gols ou mais: 1.60 na Betano.