Palpite Bragantino x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 28/07/24

Os comandados de Pedro Caixinha recebem o Fluminense no jogo que dará início ao domingo (28) de futebol no Brasileirão, às 11h.

Este será o terceiro jogo consecutivo do Bragantino no Estádio Nabizão. Confira os nossos palpites para esta partida da 20ª rodada do Brasileirão aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 2.18 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Thiago Borbas 2.67 na Betano Total de gols de uma equipe no primeiro tempo Pelo menos um 1.95 na Betano

Mandante imponente, visitante pouco confiável

O Fluminense pode até ter vencido sua partida mais recente como visitante, mas esse resultado veio diante de um Cuiabá e sua reconhecida vulnerabilidade como mandante.

Não que isso tire méritos do Fluminense, mas esta foi apenas a sua primeira vitória fora de casa em toda a competição.

O Bragantino tem um retrospecto bem melhor do que o Dourado como mandante, vencedor de seis dos oito jogos realizados no Nabizão pela Série A.

Palpite 1 - Bragantino x Fluminense - Vitória do Bragantino: 2.18 na Betano.

Centroavante uruguaio deve receber sequência

Muitas vezes alternando com Eduardo Sasha no comando de ataque do Massa Bruta, Thiago Borbas deve ganhar mais minutos nos próximos jogos.

Enquanto Sasha se recupera de lesão, Borbas é o dono da posição e já foi bem na sua última atuação.

O camisa 18 do Massa Bruta marcou o primeiro gol de sua equipe no triunfo por 3-2 contra o Barcelona de Guayaquil, resultado que levou o Bragantino às oitavas de final da Sul-Americana.

Palpite 2 - Bragantino x Fluminense - Thiago Borbas marcar a qualquer momento: 2.67 na Betano.

100% de aproveitamento nesta estatística

O Bragantino se impõe e faz isso cedo em seus domínios, algo ilustrado pelos seus números nas etapas iniciais.

A equipe comandada por Pedro Caixinha balançou as redes no primeiro tempo de todos os seus oito jogos como mandante.

Na sua última aparição na Série A, o Bragantino abriu o placar diante do Athletico-PR com Raul antes dos 10 minutos, abrindo caminho para o triunfo por 1-0.

Palpite 3 - Bragantino x Fluminense - Bragantino marcar pelo menos um gol no primeiro tempo: 1.95 na Betano.