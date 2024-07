Palpite Bragantino x Barcelona SC - Copa Sul-Americana - 24/7/24

Pelos playoffs da Sul-Americana, o Bragantino recebe o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (24) às 21h30, em Bragança Paulista.

Confira os palpites que nossos editores selecionaram para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Bragantino vence 1.57 na Betano Time para classificar Bragantino 1.30 na Betano Jogador a marcar Helinho a qualquer momento 2.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bragantino tem um time competitivo

Na fase de grupos, o Massa Bruta fez uma campanha consistente, fechando na segunda posição do Grupo H, com 13 pontos alcançados.

Enquanto isso, o Barcelona foi remanejado para a Sul-Americana após ficar na terceira posição do Grupo B da Libertadores.

Agora, com o time brasileiro atuando em casa, onde venceu seus três jogos na primeira fase da Sul-Americana, acreditamos que a equipe pode triunfar novamente.

Palpite 1 - Bragantino x Barcelona SC - Bragantino vence: 1.57 na Betano.

Brasileiros com a vantagem de decidir em casa

Na primeira partida, no Equador, os comandados de Pedro Caixinha conseguiram um resultado, em tese, bom, ao empatar por 1 a 1.

Esse empate fora, permite ao Bragantino uma ligeira vantagem, pois agora poderá fazer a decisão para as próxima fase diante de sua apaixonada torcida.

Dessa forma, atuando em casa e com seu bom retrospecto como mandante, acreditamos que o Massa Bruta terá mais possibilidades de avançar no torneio.

Palpite 2 - Bragantino x Barcelona SC - Bragantino se classifica: 1.30 na Betano.

Helinho em grande fase

Na atual temporada, Helinho já realizou 33 jogos e teve 18 participações diretas em gol, seja balançando as redes ou colaborando com assistências.

Na divisão exata, ele marcou nove gols em 2024 e deu outros nove passes para que seus companheiros mandassem a bola para o fundo das redes.

Jogando pela Sul-Americana, o atacante do Massa Bruta anotou quatro gols e é o terceiro atleta com mais tentos na competição.

Palpite 3 - Bragantino x Barcelona SC - Helinho marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.