Palpite Botafogo x Internacional - Campeonato Brasileiro - 20/07/24

Equipes em momentos absolutamente distintos se enfrentam neste final de semana no Rio de Janeiro.

Embora haja uma diferença grande no número de jogos dos dois times, não deixa de surpreender a diferença dos dois ataques, o Fogão tendo mais do que o dobro de gols do Colorado.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.75 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Júnior Santos 3.45 na Betano Resultado correto Botafogo 1-0 Internacional 5.20 na Betano

Eduardo Coudet saiu, mas os problemas permaneceram

O Internacional recentemente mandou embora o seu técnico em meio a um momento de turbulência, mas desde então não apresentou evolução.

A demissão de Coudet veio logo após uma derrota para o Juventude na Copa do Brasil, resultado que o Colorado não conseguiu reverter e assim foi eliminado da competição.

Na Copa Sul-Americana, o Inter já saiu atrás diante do Rosario Central e, além disso, não vence no Brasileirão há quatro rodadas, mesmo período de sequência de vitórias do seu oponente nesta 18ª rodada.

Palpite 1 - Botafogo x Internacional - Vitória do Botafogo: 1.75 na Betano.

Ataque do Fogão não tem falta de destaques

Apesar de ter o melhor ataque da competição com 28 gols, o Botafogo não tem nenhum atleta que balançou as redes pelo menos cinco vezes.

Entre os vários nomes que auxiliam nessa produção ofensiva se encontra o nome de Júnior Santos.

O camisa 11 do Fogão ainda não replicou no Brasileirão os números de artilheiro que tem na Libertadores, mas segue com folga como maior goleador de sua equipe no ano. Júnior Santos marcou 18 gols em todas as competições.

Palpite 2 - Botafogo x Internacional - Júnior Santos marcar a qualquer momento: 3.45 na Betano.

Melhor ataque, mas acostumado a vitórias apertadas

Apesar de possuir os melhores números ofensivos da competição, o Fogão frequentemente vence jogos com placares baixos.

Além das duas últimas partidas dos comandados de Artur Jorge terem terminado em triunfos por 1-0, esse é o seu resultado mais comum na Série A.

Em cinco de suas 11 vitórias, o líder Botafogo levou a melhor pelo placar mínimo, sendo quatro desses cinco jogos em seus domínios.

Palpite 3 - Botafogo x Internacional - (Placar correto) Botafogo 1-0 Internacional: 5.20 na Betano.