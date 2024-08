Palpite Botafogo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 31/08/24

O mais novo líder da Série A tem pela frente exatamente a equipe que ultrapassou para assumir o topo da tabela.

Fogão e Leão do Pici realizarão o jogo de maior expectativa da 25ª rodada, especialmente olhando para as ramificações na tabela, não só para essas duas equipes, mas para todos sonhando com o título.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.80 na Superbet Jogador marcar ou distribuir uma assistência Luiz Henrique 2.10 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Juan Martín Lucero 3.50 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Fogão tem semana livre pela primeira vez em mais de um mês

O Botafogo disputava três competições até pouco tempo, mas eliminado da Copa do Brasil, teve a semana livre podendo se preparar para esse confronto direto com o Leão do Pici.

Embora o retrospecto recente do Fortaleza seja superior, até por isso tendo assumido a liderança da competição, os números do Glorioso em casa justificam seu favoritismo.

Os comandados de Artur Jorge venceram oito de 11 partidas em casa pela Série A e possuem um saldo de 11, o saldo do Fortaleza como visitante é de -4.

Palpite 1 - Botafogo x Fortaleza - Vitória do Botafogo: 1.80 na Superbet.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Botafogo deve sair com a vitória no jogo contra o Fortaleza neste sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Convocado a seleção, Luiz Henrique brilha em 2024

O ponta botafoguense teve o seu excelente desempenho atual reconhecido por Dorival Jr., ganhando vaga no concorrido sistema ofensivo da Seleção Brasileira

As atuações de Luiz Henrique no Nilton Santos estão sendo fundamentais para os bons resultados do Fogão no Brasileirão e Libertadores.

O camisa 7 marcou ou distribuiu uma assistência em quatro dos últimos sete jogos do Botafogo em casa por todas as competições. A participação em gol mais recente de Luiz Henrique foi na vitória por 2-1 contra o Palmeiras pela Libertadores.

Palpite 2 - Botafogo x Fortaleza - Luiz Henrique marcar ou distribuir uma assistência: 2.10 na Superbet.

Lucero participa diretamente de um terço dos gols do Fortaleza

O centroavante de 32 anos tem oito gols no Brasileirão e duas assistências, fundamental no comando de ataque do líder, que tem 30 gols na competição.

Vice-artilheiro da Série A, o atacante argentino também marcou sete gols na Sul-Americana e vem sendo fundamental para as altas ambições do Leão do Pici.

Desde o meio de junho, Juan Martín Lucero balançou as redes em sete de suas últimas 12 aparições por todas as competições.

Palpite 3 - Botafogo x Fortaleza - Juan Martín Lucero marcar a qualquer momento: 3.50 na Superbet.