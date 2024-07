Palpite Botafogo x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 11/6/24

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Botafogo recebe o time do Fluminense.

O duelo está marcado para o dia 11 de junho (terça-feira), no Nilton Santos, Rio de Janeiro. Sendo assim, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites para este embate. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 2.05 na Betano Gols Mais/Menos Botafogo mais de 1,5 2.07 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 6,5 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Botafogo não perde para o Fluminense há cinco jogos

Denominado ‘Clássico Vovô’, esse confronto ocorreu em 341 oportunidades ao longo da história, dos quais o time das Laranjeiras leva uma ligeira vantagem: 125 vitórias do Fluminense, 113 do Botafogo e 103 empates.

No entanto, ao realizar um recorte recente deste histórico, o Fogão vem levando a melhor sobre o Fluminense. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Botafogo venceu quatro e empatou uma vez.

Dessa forma, considerando ainda o mando de campo e o desempenho de ambos no campeonato, com o Botafogo lutando pela liderança e o Flu brigando contra o rebaixamento, o Glorioso se mostra como favorito.

Palpite 1 - Botafogo x Fluminense - Botafogo vence: 2.05 na Betano.

Fluminense tem a segunda pior defesa do Brasileirão

A equipe tricolor, décima quinta colocada do campeonato, tem a segunda pior defesa dentre os vinte times da liga. Em sete jogos foram 13 gols sofridos, uma média de 1,85 por rodada.

Ainda, nos últimos cinco confrontos diretos entre esses times, o Botafogo marcou ao todo dez gols, apresentando assim uma média de dois tentos a favor.

Outro destaque para respaldar esse palpite é que nas sete rodadas iniciais do Brasileirão, o Botafogo apresenta ao lado do Flamengo o melhor ataque, ambos com 13 gols pró.

Palpite 2 - Botafogo x Fluminense - Botafogo mais de 1,5 gols: 2.07 na Betano.

Pode ser um jogo movimentado

Conjuntamente, esses dois clubes já foram advertidos com 50 cartões, sendo 24 do Fluminense e 26 cartões para o Botafogo.

Sendo assim, visto que cada time jogou sete vezes, o Tricolor costuma receber 3,4, enquanto do outro lado, o Fogão recebe 3,71. Somando as médias: 7,11.

No último jogo que esses dois clubes estiveram frente a frente, 11 cartões foram mostrados. E, tratando-se de um clássico regional, esse duelo pode exigir uma posição muito enérgica da arbitragem.

Palpite 3 - Botafogo x Fluminense - Mais de 6,5 cartões: 1.87 na Betano.