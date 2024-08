Palpite Botafogo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 18/08/24

Embalados por bons resultados na Copa Libertadores da América, esses dois rivais cariocas se enfrentam no Nilton Santos com a liderança em jogo.

Confira os nossos palpites para esse clássico entre Botafogo e Flamengo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.20 na Superbet Ambos os times para marcar Sim 1.95 na Superbet Total de gols no primeiro tempo Pelo menos um 1.50 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Equilíbrio no topo da competição

O Flamengo teve um desempenho amplamente superior no Campeonato Carioca, mas desde que Artur Jorge chegou ao Rio, muito pouco separa essas duas equipes.

Dois pontos de vantagem tem o líder Fogão para o terceiro colocado Flamengo, que tem um jogo a menos na competição. As duas equipes possuem os melhores ataques da Série A e saldo de gols idênticos (14).

Até os confrontos recentes não apresentam grande vantagem para qualquer lado, com cada equipe vencendo um jogo na atual temporada.

O Flamengo levou a melhor pelo Campeonato Carioca e o Fogão deu o troco no primeiro turno do Brasileirão em pleno Maracanã.

Palpite 1 - Botafogo x Flamengo - Empate: 3.20 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Botafogo e Flamengo deve terminar em empate pelo Brasileirão 2024, neste domingo (18). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ataques que não costumam passar em branco

O Botafogo realizou algumas alterações no time na rodada anterior e mesmo decepcionando a ponto de ser derrotado pelo Juventude, o ataque não foi um problema.

A equipe comandada por Artur Jorge marcou duas vezes, tendo 24 finalizações e quase conseguindo uma reação sensacional, mas acabou perdendo por 3-2.

Da mesma forma, o Flamengo tem um longo retrospecto quase sempre marcando na Série A, possuindo 35 gols em 21 jogos na competição.

Desde o início de maio, o Fla ficou apenas uma rodada sem marcar, passando no zero em derrota fora de casa para o São Paulo

Palpite 2 - Botafogo x Flamengo - Sim para ambos os times marcar: 1.95 na Superbet.

Ataque do Flamengo vai bem fora de casa

Apesar de ter sido derrotado por 1-0 na última atuação como visitante, o Flamengo tem um ataque superior quando atua como visitante.

O Mengão possui 18 gols em 10 partidas fora de casa e deixou pelo menos um na etapa inicial de metade dessas partidas.

Analisando o seu desempenho em todas as competições, o Botafogo marcou pelo menos um gol no primeiro tempo de três dos últimos quatro jogos em casa.

Palpite 3 - Botafogo x Flamengo - Pelo menos um gol na etapa inicial: 1.50 na Superbet.