Palpite Botafogo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 27/07/24

Em meio a uma sequência de grandes desafios, o Botafogo batalha para se manter na liderança do Brasileirão.

O adversário desta vez é o Cruzeiro que também realiza um bom campeonato, mas permanece devendo em atuações longe de seus domínios.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.88 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Tiquinho Soares 2.30 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.95 na Betano

Nilton Santos é território hostil para qualquer visitante

O líder Botafogo complementa seu retrospecto como melhor visitante da competição, também vencendo sete dos nove jogos realizados em casa.

Compromissos recentes nos seus domínios incluem trunfos diante de Internacional, Palmeiras e Atlético-MG.

A equipe comandada por Artur Jorge não deixa pontos pelo caminho em casa há mais de um mês, desde o empate por 1-1 com o Athletico-PR no dia 19 de junho.

Palpite 1 - Botafogo x Cruzeiro - Vitória do Botafogo: 1.88 na Betano.

Tiquinho reencontrando o caminho das redes

O ataque do Botafogo contou com uma grande baixa, Júnior Santos sofreu uma lesão na tíbia e ficará de fora por alguns meses.

Um dos nomes que terá de carregar uma responsabilidade ainda maior no sistema ofensivo é Tiquinho Soares, atacante que vem correspondendo nas últimas rodadas.

Tiquinho marcou em dois dos últimos três jogos do Fogão, auxiliando na vitória diante do Palmeiras por 1-0 em confronto direto pela liderança.

O camisa 9 do Fogão tem quatro gols e três assistências em 13 jogos na Série A.

Palpite 2 - Botafogo x Cruzeiro - Tiquinho Soares marcar a qualquer momento: 2.30 na Betano.

Duelo de cinco gols no primeiro turno

O líder do Brasileirão iniciou sua trajetória com derrota em 2024, superado pelo Cruzeiro na primeira rodada por 3-2.

A Raposa deve como visitante, mas de maneira geral deu passos à frente nas últimas semanas, pode incomodar o Fogão fora de casa.

Na sua última viagem ao Rio de Janeiro, o Cruzeiro fez jogo duro contra o Fla, no final perdendo por 2-1 no Maracanã.

Palpite 3 - Botafogo x Cruzeiro - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.95 na Betano.