Palpite Botafogo x Criciúma - Campeonato Brasileiro - 18/10/24

Defendendo o seu lugar no topo da tabela, o Fogão entra em campo nos seus domínios diante do Criciúma pela 30ª rodada do Brasileirão.

Confira os nossos palpites para essa partida entre os melhores ataques da primeira e da segunda metade da tabela.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.42 na KTO Total de gols Mais de 2.5 1.75 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Thiago Almada 2.75 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Invencibilidade de mais de dois meses na Série A

O Botafogo não sabe o que é perder no Brasileirão desde que viajou para Caxias do Sul no início de agosto e foi surpreendido pelo Juventude, caindo pelo placar de 3-2.

Desde aquela derrota, os comandados de Artur Jorge somaram 17 dos 21 pontos que disputaram, administrando a vantagem que atualmente é de três pontos na liderança.

A equipe do Criciúma não traz um retrospecto positivo longe do Heriberto Hülse, perdendo nove dos 14 jogos realizados fora de casa.

Palpite 1 - Botafogo x Criciúma - Vitória do Botafogo: 1.42 na KTO.

Ataques que chamam a atenção

Os 36 gols do Criciúma podem não se destacar tanto no contexto geral da competição, porém dentro de sua briga na tabela, essa marca tem um grande valor.

Entre as 10 equipes na segunda metade da tabela, nenhuma marcou mais vezes do que o 12º Criciúma.

O ataque botafoguense pode não estar em seu momento mais brilhante, vindo de duas vitórias apertadas por 1-0 e mesmo assim é o melhor do torneio, com 47 em 29 partidas.

Palpite 2 - Botafogo x Criciúma - Mais de 2.5 gols: 1.75 na KTO.

Encaixe de Almada no Fogão foi espetacular

Chegando ao Brasil com o peso de maior contratação da história do país, o meia-atacante argentino tinha uma enorme pressão para entregar boas atuações.

Não demorou muito para que o desempenho em campo justificasse a confiança da diretoria botafoguense em seu futebol, se tornando rapidamente um dos atletas mais importantes desse time.

Almada marcou em duas de suas últimas cinco aparições, guardando o seu pela Argentina contra a Bolívia e o decisivo gol do 1-1 contra o São Paulo pela Libertadores, empate que levou o jogo para os pênaltis, nos quais o Glorioso se deu bem.

Palpite 3 - Botafogo x Criciúma - Thiago Almada marcar a qualquer momento: 2.75 na KTO.