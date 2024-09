Palpite Botafogo x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 14/09/24

O Estádio Nilton Santos será o palco do duelo de alvinegros, onde o líder Botafogo recebe o Corinthians, que briga para não cair.

.Confira os nossos palpites para esse embate que encerrará o sábado (14) de futebol no Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.57 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Igor Jesus 2.20 na Superbet Total de gols de uma equipe Botafogo marcar dois ou mais 1.80 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Bom momento do Timão ainda é pouco contra o líder

O Corinthians vem de dois grandes resultados, só que mesmo em um recorte mais recente, o Timão apresenta dificuldades fora de casa, acumulando três partidas sem vencer longe da Neo Química Arena.

Se de um lado você tem um visitante que não é dos mais confiáveis, poucos fazem valer tão bem o mando de campo como o Botafogo.

Os comandados de Artur Jorge realizaram 12 jogos em casa e venceram nove, apenas o Fortaleza tem mais triunfos dentro de casa na Série A.

Palpite 1 - Botafogo x Corinthians - Vitória do Botafogo: 1.57 na Superbet.

Em meio a grande fase, Igor Jesus assumiu a titularidade

Em certos momentos, a menor das brechas pode ser o suficiente para alterar completamente a temporada de um atleta.

Igor Jesus recebeu algumas oportunidades recentemente quando Tiquinho Soares estava lesionado e foi tão bem a ponto de tomar a vaga de titular.

O camisa 99 do Fogão possui cinco gols nos últimos cinco jogos por todas as competições, na última atuação foi o nome da partida marcando os dois do triunfo por 2-0 contra o Fortaleza.

Palpite 2 - Botafogo x Corinthians - Igor Jesus marcar a qualquer momento: 2.20 na Superbet.

Segundo melhor ataque da competição

O Botafogo balançou as redes 22 vezes em suas 12 partidas como mandante e marcar múltiplos gols no mesmo jogo é um acontecimento relativamente rotineiro para os comandados de Artur Jorge.

Nos últimos três jogos realizados no Nilton Santos por todas as competições, o Botafogo marcou pelo menos dois gols em cada um.

Do outro lado desse embate, nenhuma equipe somou menos pontos fora de casa do que o Timão. Além disso, o Corinthians sofreu dois gols no seu último jogo como visitante.

Palpite 3 - Botafogo x Corinthians - Botafogo marcar dois ou mais: 1.80 na Superbet