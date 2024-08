Palpite Boca Juniors x Cruzeiro - Copa Sul-Americana - 22/8/24

O Cruzeiro recebe o Boca Juniors nesta quinta-feira (22) para finalizar a disputa das oitavas de final da Sul-Americana.

O duelo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. Veja a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.37 na Betano Time para se classificar Boca Juniors 1.44 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Boca deve tentar segurar o empate

O Boca Juniors, inegavelmente, é um dos times mais "copeiros" do continente sul-americano. Não à toa é um dos maiores campeões de torneios da Conmebol.

Se o time argentino seguir a fórmula do que se viu na Libertadores do ano passado, no qual nas oitavas, quartas e semifinais, empatou os seis jogos (ida e volta), é viável acreditar em mais uma igualdade.

Considerando ainda que o Boca venceu o primeiro duelo contra o Cruzeiro, eles certamente vão tentar segurar um empate para avançar de fase.

Palpite 1 - Cruzeiro x Boca Juniors - Empate: 3.30 na Betano.

Espera-se um jogo com poucas chances de gol

Como mencionado, os argentinos venceram a primeira partida por 1 a 0. Com isso em mente, é esperado que eles travem o jogo e evitem o andamento da partida.

Esse tipo de atitude tende a deixar o jogo mais lento, e isso pode implicar em uma partida com números reduzidos de gols.

Ainda, vale considerar que as três partidas mais recentes dos argentinos na Copa Sul-Americana, todas elas tiveram a linha de tentos inferior a 1,5.

Palpite 2 - Cruzeiro x Boca Juniors - Menos de 1,5 gols: 2.37 na Betano.

Cruzeiro terá uma dura missão para reverter a desvantagem

A Raposa chega para essa partida em casa precisando de pelo menos dois gols para avançar para a próxima fase ainda no tempo regulamentar.

Afinal, caso leve para os pênaltis, vale lembrar que o Boca passou todas as fases antes da final da Libertadores de 2023 eliminando seus adversários nas penalidades.

Nesse sentido, com essa vantagem de um gol assegurada pelos argentinos e por seu forte histórico recente em cobranças de pênaltis, eles têm o favoritismo para se classificarem para as quartas de final.

Palpite 3 - Boca Juniors x Cruzeiro - Boca Juniors para se classificar: 1.44 na Betano.