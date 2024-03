Palpite Barcelona x Napoli - Champions League - 12/3/24

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, a equipe catalã do Barcelona recebe os italianos da Napoli.

O confronto acontece no dia 12 de março (terça-feira), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Método de classificação Barcelona no tempo regulamentar 1.88 na Betano Gols Mais/Menos Barcelona mais de 1,5 1.82 na Betano Jogador a marcar Lewandowski a qualquer momento 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Barça decide em casa

O primeiro confronto dessas equipes, realizado em Nápoles, foi finalizado com um empate por 1 a 1. Dessa forma, a vaga para as quartas de final segue em aberto e com possibilidade para ambos os lados.

Contudo, a equipe mandante da partida de volta, o Barcelona, apresenta o quarto melhor desempenho dos ‘donos da casa’ no Campeonato Espanhol, somando onze vitórias, um empate e três derrotas. Assim, chega com favoritismo.

Ainda, para respaldar esse palpite, é válido mencionar que o Barça nunca perdeu para a equipe napolitana. Em cinco jogos registrados, foram duas vitórias dos espanhóis e três empates.

Palpite 1 - Barcelona x Napoli - Barcelona se classifica no tempo regulamentar: 1.88 na Betano.

Barcelona apresenta um bom desempenho como mandante

Nos três jogos disputados em casa nesta edição da UCL, em todas essas partidas o time comandado por Xavi anotou dois ou mais gols. Sendo assim, sua média sempre ficou acima dos 1,5 estabelecidos neste palpite.

Vale ressaltar também que, ao analisar a quantia de gols geral da equipe neste torneio, os catalães já mandaram a bola para o fundo das redes treze vezes em sete partidas, correspondendo a uma média de 1,85.

Ademais, outro ponto importante é que a equipe italiana já foi vazada em dez oportunidades neste torneio continental, sendo assim, apresenta uma média de gols sofridos superior a um por partida.

Palpite 2 - Barcelona x Napoli - Barcelona mais de 1,5 gols: 1.82 na Betano.

Lewa é um dos maiores goleadores da história da UCL

O polonês Robert Lewandowski se mostra como um dos jogadores históricos na competição, se posicionando como terceiro maior goleador da Liga dos Campeões, sendo 92 gols marcados.

Considerando a atual edição deste torneio europeu, o camisa nove do Barcelona marcou apenas dois gols em seis jogos. Contudo, ele continua sendo a principal arma do setor ofensivo do Barcelona.

Na temporada como um todo, Robert Lewandowski anotou exatamente 18 gols em 37 partidas disputadas, isso estabelece uma média de 0,48 por partida, ou seja: quase um gol a cada dois jogos.

Palpite 3 - Barcelona x Napoli - Lewandowski marca a qualquer momento: 1.95 na Betano.