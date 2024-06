Palpite Bahia x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 13/6/24

Na primeira partida após a conquista da Copa do Nordeste, o Leão do Pici visita o Bahia de Rogério Ceni que vem muito bem no início de Brasileirão.

Apesar de uma colocação inferior na competição em relação ao seu oponente, o Fortaleza põe à prova sua invencibilidade na Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.55 na Betano Total de gols do primeiro tempo Pelo menos um gol na etapa inicial 1.47 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Everaldo 3.00 na Betano

Equilíbrio na temporada passada

Bahia e Fortaleza se enfrentaram três vezes em 2023. Cada equipe levou a melhor uma vez, além de um empate.

O time de Rogério Ceni, que iniciou esta semana na vice-liderança do Brasileirão, vem de dois empates seguidos, ficando no 0-0 com o CRB pela Copa do Nordeste e 1-1 com o Atlético-MG pelo Brasileirão.

A invencibilidade do Fortaleza não se traduz em um lugar nas primeiras posições do Brasileirão pelo seu acúmulo de empates, quatro em seis jogos.

Palpite 1 - Bahia x Fortaleza - Empate: 3.55 na Betano.

Bons inícios do Bahia em casa

Atuando na Arena Fonte Nova, o Bahia tem dificultado de forma rápida a vida de seus oponentes, acumulando 100% de aproveitamento em três partidas.

Nestas três vitórias do Tricolor Baiano em casa, a equipe mandante sempre marcou um gol na etapa inicial.

O último jogo do Bahia em casa foi um triunfo pelo placar mínimo contra o Bragantino com gol de Thaciano aos 37 minutos.

Palpite 2 - Bahia x Fortaleza - Pelo menos um gol na etapa inicial: 1.47 na Betano.

Centroavante do Bahia inicia bem a competição

Apenas Pablo Vegetti do Vasco da Gama marcou mais vezes do que Everaldo antes do início da oitava rodada.

O camisa 9 do Bahia é um de vários nomes na competição com três gols marcados, participando de todos os sete jogos de sua equipe na Série A, quatro como titular.

Everaldo balançou as redes em duas das quatro partidas mais recentes do Bahia no Brasileirão, contribuindo diretamente para os triunfos diante de Grêmio e Botafogo.

Palpite 3 - Bahia x Fortaleza - Everaldo marcar a qualquer momento: 3.00 na Betano.