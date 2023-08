Palpite Atlético-MG x Santos - Campeonato Brasileiro - 27/8/23

Confira os melhores palpites para o jogo Atlético-MG x Santos, no Brasileirão.

Vindo de uma vitória emocionantes na última rodada, quando marcou nos momentos finais para derrotar o Grêmio, a equipe santista agora parte na procura de uma sequência positiva para melhorar o seu cenário atual, que continua preocupante.

Já o mandante Galo também decepciona dentro do que eram as suas expectativas, estagnado no meio da tabela com uma campanha bem mediana.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 1.57 na Betano Resultado exato Atlético-MG vencer por exatamente dois gols de diferença 4.50 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.35 na Betano

Estreia do novo estádio contra visitante em dificuldades

Além de enfrentar um adversário que somou três pontos em somente uma única oportunidade como visitante, o Galo também conta com um trunfo singular.

Este jogo marcará a estreia de seu novo estádio com a equipe mineira oficialmente inaugurando a MRV Arena, justamente em um momento de necessidade, vindo de resultados inconstantes. Além da eliminação para o Palmeiras nas oitavas da Copa Libertadores.

Somando a isto, o Santos não vence o Galo em Minas desde 2017, com quatro derrotas e dois empates no período desde então.

Retrospecto como visitante é terrível para o Santos

Um dos principais motivos para o Santos estar nesta situação, lutando contra o rebaixamento, é a sua inabilidade em ao menos impor certas dificuldades, quando atuando como visitante.

Em nove partidas longe de sus domínios, o Santos somou apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate, e sete derrotas.

Na sua última partida longe da Vila Belmiro, a equipe santista foi absolutamente dominada, sofrendo um 4 - o do Fortaleza, na Arena Castelão.

Das suas quatro últimas derrotas fora de casa, apenas uma foi por somente um gol de diferença;

Nenhuma defesa inspira enorme confiança

Apesar de ter disputado duas partidas a mais fora de casa, o Galo sofreu mais gols como mandante (10), do que como visitante (8) neste Brasileirão.

O Santos, por sua vez, carrega uma das piores defesas fora de casa em toda a competição, sofrendo uma média próxima a dois gols por partida (17 em 9).

