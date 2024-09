Palpite Athletico-PR x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 1/9/24

Pela 24ª rodada do Brasileirão, o Athletico-PR recebe a equipe do Palmeiras.

O compromisso entre esses times está marcado para domingo (1º de setembro), às 18h30, na Ligga Arena, localizada em Curitiba. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 2.35 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 1.85 na Superbet Placar exato 1 x 2 9.50 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Palmeiras 100% focado no Brasileirão

Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, o Palmeiras tem agora como foco principal a conquista do Brasileirão.

Com isso em mente, a equipe deve ir com força máxima para enfrentar o Athletico, que, por outro lado, vem de duas derrotas seguidas.

Embora o mando de campo seja do Furacão, o Palmeiras também atua em gramado sintético, logo pode ter uma boa atuação convincente na Ligga Arena.

Palpite 1 - Athletico-PR x Palmeiras - Palmeiras vence: 2.35 na Superbet.

Ambos marcam bastante gols

Nas últimas sete partidas oficiais do Athletico-PR, em pelo menos seis desses jogos as duas equipes conseguiram marcar gols.

Com o Palmeiras, algo similar: das últimas cinco partidas realizadas, em quatro delas os dois times mandaram a bola para o fundo das redes.

Ainda, para respaldar esse palpite, ambos os clubes têm média superior a um gol por jogo nesta competição. O Palmeiras marcou 36 e o Athletico 26.

Palpite 2 - Athletico-PR x Palmeiras - Sim para ambos marcam: 1.85 na Superbet.

O placar de 2 a 1 vem sendo muito repetido

Acreditando em uma vitória palmeirense, mas com os dois times marcando gols, pode ser interessante imaginar que o placar exato seja de 2 a 1 para os paulistas.

Ao analisar os cinco jogos mais recentes da equipe paranaense, notamos que em quatro delas o resultado final foi exatamente por este placar.

Inclusive as duas últimas derrotas seguidas do Furacão tiveram este resultado. Na ocasião perderam para o Vasco duas vezes, na Copa do Brasil e no Brasileirão por 2 a 1.

Palpite 3 - Athletico-PR x Palmeiras - Resultado exato 1 x 2: 9.50 na Superbet.