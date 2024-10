Palpite Athletico-PR x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 05/09/24

Líder da competição e com vantagem pequena para os seus perseguidores, é vencer ou vencer para o Fogão visitando o Athletico-PR.

O Furacão passa por uma temporada altamente conturbada com várias mudanças de técnicos e busca um pouco de estabilidade neste fim de ano.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 2.30 na bet365 Jogador marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento Luiz Henrique 2.40 na bet365 Total de finalizações de uma equipe Athletico-PR ter mais de 11.5 1.33 na bet365

Fogão é o melhor visitante

Não chega a surpreender que o Botafogo tenha o melhor desempenho da competição fora de casa por tudo o que vem apresentando.

O último compromisso do Botafogo como visitante até não foi fora do estado, mas veio com vitória contra o Fluminense pelo placar mínimo.

A equipe do Athletico-PR deixa muito a desejar atuando como mandante, tendo marcado apenas 15 pontos em 12 jogos longe da Ligga Arena.

Palpite 1 - Athletico-PR x Botafogo - Vitória do Botafogo: 2.30 na bet365.

Mais uma vez convocado, Luiz Henrique vive grande ano

Principal contratação botafoguense na janela do início do ano, Luiz Henrique é um dos destaques do futebol brasileiro em 2024.

O ponta do Fogão passou recentemente a ser o artilheiro do time no Brasileirão, marcando seis gols, participando em 26 dos 28 jogos de sua equipe na competição.

Apenas Jefferson Savarino possui mais assistências do que as três de Luiz Henrique na Série A.

O camisa 7 do Glorioso marcou em duas das últimas três rodadas da competição.

Palpite 2 - Athletico-PR x Botafogo - Luiz Henrique marcar ou dar uma assistência a qualquer momento: 2.40 na bet365.

Furacão finaliza como poucos

Somente o Palmeiras tem uma média de chutes por jogo superior aos 15.5 do Furacão, que pode não ir bem no ano, mas produz bem ofensivamente, apesar de não traduzir esse volume em gols no nível que gostaria.

A última partida do Furacão em casa pela Série A é um exemplo disso, tendo precisado de incríveis 30 finalizações para marcar apenas um gol em empate contra o Fortaleza.

Contando suas aparições por todas as competições, o Athletico-PR tem pelo menos 12 chutes nos seus últimos sete jogos.

Palpite 3 - Athletico-PR x Botafogo - Athletico-PR ter pelo menos 12 chutes: 1.33 na bet365.