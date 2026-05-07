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Jogos de 09-10 de maio nas “Big 5” e palpites
Lewis Mitchell

Como encontrar valor em jogos protocolares para times das "Big 5" ligas da Europa

Bundesliga
La Liga
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Faltando poucas rodadas nas "Big 5" ligas da Europa, muitos times já estão em "ritmo de férias". Podemos explorar isso para encontrar apostas de valor neste fim de semana?

O mercado de apostas ainda define as odds, em grande parte, pela reputação e não pela motivação. Aqui estão quatro jogos envolvendo equipes que têm pouco a entregar. 

Jogos de 09-10 de maio nas “Big 5” e palpitesOdds
Duplace chance: empate ou Frankfurt (Dortmund x Frankfurt)2.60
1X2: Mallorca (Mallorca x Villarreal)2.37
Dupla chance: empate ou Celta de Vigo (Atlético x Celta de Vigo)1.77
Handicap -1: Roma (Parma x Roma)2.70

Odds fornecidas pela F12Bet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Aproveite a Chance Dupla nas Águias neste fim de semana

O Borussia Dortmund cumpriu o que planejou no início da temporada. O BVB garantiu sua vaga na Champions League para o próximo ano e pressionou o Bayern o máximo que pôde na Bundesliga.

O segundo lugar está praticamente garantido, com uma vantagem de cinco pontos sobre o terceiro colocado, RB Leipzig. Com dois jogos restantes, há pouquíssimo em jogo para os comandados de Niko Kovac, além de garantir que seus principais jogadores terminem a campanha inteiros.

Os craques do Dortmund provavelmente já viraram a chave, focando em manter a forma física para as finais da Copa do Mundo deste verão.

Em contrapartida, o Eintracht Frankfurt ainda está na briga. Eles ocupam a oitava posição, um ponto atrás do sétimo colocado Augsburg, que detém a última vaga para competições europeias.

A fase recente do Frankfurt não é das melhores. Eles venceram apenas um dos últimos cinco jogos, mas a motivação deles será muito maior que a do Dortmund neste fim de semana. Com o Dortmund fazendo o manejo de carga dos jogadores e as Águias desesperadas para manter vivo o sonho europeu, o mercado de Chance Dupla parece tentador.

Podemos apostar no empate ou em uma rara vitória do Frankfurt neste fim de semana com uma probabilidade de apenas 37,04%. É difícil imaginar o time de Kovac encontrando uma motivação extra se o Frankfurt entrar com "sangue nos olhos" no Signal Iduna Park.

Apostamos que o Mallorca vai lutar pela sobrevivência contra o Submarino Amarelo

O Villarreal ocupa atualmente a terceira posição na La Liga. Eles já garantiram a vaga na Champions League pela segunda temporada consecutiva. Também estão cinco pontos à frente do quarto colocado, Atlético de Madrid, portanto, há pouco em jogo na visita deste fim de semana ao Mallorca.

Por outro lado, o Mallorca joga a vida nesta partida. Eles estão em 15º lugar na La Liga, sabendo que uma vitória ampliaria a vantagem de dois pontos que possuem sobre a zona de rebaixamento.

O Mallorca é um time difícil de ser batido em seus domínios. Eles derrotaram o Real Madrid por 2x1 no Son Moix no início da campanha. A média é de 1,71 ponto por jogo diante de sua torcida. Foi o desempenho fora de casa (0,53 ppg) que os prejudicou severamente nesta temporada.

Justiça seja feita, o mercado de apostas já percebeu a maioria desses fatores e colocou o Mallorca como favorito pré-jogo. No entanto, ainda pode haver valor, já que a probabilidade é de apenas 43,48%. Especialmente considerando que se trata de um time ameaçado pelo rebaixamento que adora jogar em casa contra um oponente que já está "de férias".

O Atleti parece vulnerável contra o Celta de Vigo após quinzena emocional

Se existe um time destinado a perder pontos neste fim de semana, é o Atlético de Madrid de Diego Simeone. Eles sofreram nas últimas duas semanas, perdendo por 2x1 no agregado para o Arsenal na semifinal da Champions League.

A derrota no Emirates põe fim à melhor chance do Atleti de erguer um grande troféu europeu em anos. Isso, somado à situação atual na La Liga, faz com que o Celta de Vigo seja uma opção que vale muito a pena considerar.

O Vigo ainda sonha com a quinta posição, à frente do Real Betis, se conseguir somar os três pontos aqui e seus rivais tropeçarem. O Vigo tem média de 1,59 ponto por jogo fora de casa nesta temporada, portanto, estão prontos para impressionar no Metropolitano.

Com os madrilenhos exaustos e desanimados, o Vigo tem um ótimo valor em 60,24% para empatar ou vencer o Atleti. Você também pode apostar na vitória deles com uma probabilidade de apenas 31,25%.

A Champions League está logo ali para a Roma de Gasperini

Embora os outros três palpites foquem em apostar contra times bem colocados e sem foco, este aqui é bem diferente. Neste fim de semana, a AS Roma viaja para encarar o Parma, que está no meio da tabela da Serie A, com uma chance real de terminar no G4. O time de Gian Piero Gasperini pode carimbar a vaga na Champions League nesta partida.

Até o momento, Milan, Juventus, Roma e Como estão separados por apenas cinco pontos, faltando três rodadas. A Roma está apenas um ponto atrás da Juventus, que ocupa a quarta e última vaga para a Champions. Na verdade, eles estão a apenas três pontos do terceiro colocado Milan e possuem um saldo de gols melhor que o dos Rossoneri.

O Parma, de Carlos Cuesta, não disputa absolutamente mais nada. Estão 20 pontos atrás das vagas europeias e 14 pontos acima da zona de rebaixamento. Se a Roma marcar cedo, o Parma pode desmoronar. Eles perderam por 2-0 para a Inter na semana passada, resultado que coroou a Inter como campeã do Scudetto.

A Roma tem a segunda melhor defesa da Serie A, enquanto o Parma marcou apenas 25 gols em 35 jogos. É provável que os visitantes saiam de campo sem sofrer gols. Eles também marcaram dois ou mais gols em oito dos seus últimos 12 jogos na Serie A.