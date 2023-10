Odds Chuteira de Ouro da Premier League: Veja favoritos

Saiba quais são as odds Chuteira de Ouro da Premier League para apostar no artilheiro 2023/24.

Responsável por quase a metade dos gols dos Citizens nesta Premier League, Erling Haaland parece vir com a mesma fome da temporada passada, para levar mais uma Chuteira de Ouro em sua segunda temporada na Inglaterra.

Apesar do favoritismo de Haaland, alguns nomes interessantes se apresentam nesta briga para a artilharia. Heung-Min Son, que vem ocupando bem a posição no comando de ataque do Tottenham em rodadas recentes, é um deles.

Confira, portanto, quem é o favorito e quais são as melhores e mais recentes odds para o vencedor desta edição da maior liga nacional de futebol do mundo.

Haaland marca com enorme frequência

Os números de Haaland parecem não se normalizar com o tempo. Se na sua primeira temporada ele chocou a todos, marcando 36 vezes em 35 jogos, o caminho parece o mesmo em 23/24.

Haaland, assim como o City todo, sofreu um pouco nas últimas rodadas. Sem receber tantas chances como de costume, Haaland ficou em branco nas derrotas para Wolves e Arsenal.

Porém, mesmo sem marcar nos dois últimos jogos dos Citizens, o atacante norueguês permanece com média de pelo menos um gol por jogo.

Isto, pois Haaland marcou em cinco das seis vitórias dos Citizens, período que inclui um hat-trick na goleada por 5-1 contra o Fulham.

A ausência de Kevin De Bruyne, que poderia ser um fator na diminuição de assistências para Haaland, parece não ter o mesmo impacto que poderia ser esperado, mitigado pelo bom desempenho coletivo da equipe.

Além de tudo isso, Haaland praticamente nunca sai do time. O camisa 9 atuou em média 89 minutos por jogo na Premier League, começando como titular em todos os oito jogos dos Citizens na competição.

Salah em fase artilheira

O atacante do Liverpool segue jogando o fino da bola. Como o único remanescente daquele ataque que conquistou Premier League e Champions League em anos consecutivos, Salah é um dos líderes dos Reds.

Na rodada passada, com o Liverpool enfrentando um desafio dos mais delicados, jogando fora de casa com o Brighton, Salah chamou a responsabilidade e anotou os dois gols de sua equipe em um empate por 2-2.

Os cinco gols não fazem justiça a temporada de Salah, que é ainda melhor do que este número.

Além dos seus gols, Salah também é o vice em assistências na Premier League, com quatro.

Son encarando um novo desafio

Ange Postecoglou iniciou a temporada com Son aberto pela esquerda, e Richarlison no comando de ataque dos Spurs.

Porém, em rodadas recentes, o técnico do Tottenham tem encontrado maior sucesso invertendo os papéis, com Son no comando de ataque, e Richarlison mais pela esquerda.

Son já se encontra atrás apenas de Haaland na briga pela artilharia da competição. O sul-coreano já balançou as redes em seis ocasiões, incluindo um hat-trick diante do Burnley.

Ao que tudo indica, pelo sucesso recente que os Spurs estão encontrando com essa mudança, Son deve seguir ocupando esta posição.

Atacante sueco brilha no Newcastle

Qualquer centroavante que coloca Callum Wilson como segunda opção tem grandes méritos, e este é o caso de Alexander Isak.

Atuando em sete das oito partidas do Newcastle, Isak está empatado com Son na vice-artilharia, ambos com seis gols, atrás apenas de Haaland.

Isak marcou duas vezes no seu último jogo, ajudando a sua equipe a arrancar um ponto do West Ham no London Stadium.

Com estes dois gols, Isak chegou a três jogos seguidos balançando as redes para os Magpies.

Isak marcou 10 gols em 22 jogos na sua primeira temporada no St. James Park, mas o sueco parece estar realmente encontrando o seu melhor jogo em 23/24.