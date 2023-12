Código de bônus BLZbets: oferta de até R$500 no cadastro

Entenda como o código de bônus BLZbets pode ser ativado e saiba como a oferta de até R$500 funciona.

Neste artigo, você pode conferir uma análise completa da plataforma e como criar sua conta com código de bônus BLZbets. Além disso, o site de apostas oferece um bônus de boas-vindas de até R$500.

Pegar bônus

O que posso obter com o código de bônus BLZbets?

A empresa de apostas BLZbets Brasil oferece algumas promoções e bônus de boas-vindas em seu site oficial. Para algumas, os usuários podem precisar informar um código de bônus BLZbets no depósito. Outras informações sobre os códigos podem ser consultadas no site.

Inclusive, abaixo, apresentamos uma tabela com alguns dos bônus BLZbets por modalidade: esportes e cassino. Confira o que está disponível:

Produto Detalhes da promoção Código de bônus BLZbets Esportes Bônus de boas-vindas de até R$500 Ativar código Cassino Bônus de boas-vindas de cassino de até R$500 Ativar código Outras promoções Bônus de 100% para os depósitos entre segunda e quinta-feira até R$500 Ativar código

Todas essas ofertas e promoções da BLZbets Brasil estão sujeitas aos Termos e Condições (T&Cs) da casa. Para verificá-los integralmente, recomendamos a visita ao site oficial da empresa de apostas.

Além disso, destacamos que para os bônus de boas-vindas não é necessário estar utilizando um código de bônus BLZbets. No entanto, o código pode ser utilizado normalmente ao efetuar um depósito na casa.

Pegar bônus

BLZbets bonus de boas-vindas para esportes

Quando reivindicado para utilizar nos esportes, o BLZbets bonus de boas-vindas oferece um valor de até R$500. Este pode ser obtido pelos apostadores iniciantes, ou seja, cadastrados recentemente no site oficial. E, além disso, para os jogadores que cumprirem os T&Cs.

No site oficial do operador, o espaço para incluir o seu código de bônus BLZbets é na aba de depósito. Assim, caso possua algum, você pode adicioná-lo junto às informações e dados do seu depósito qualificativo.

Quando obtido, este BLZbets bônus permite apostar em eventos esportivos variados. Neste caso, quando atenderem ao requisito de odds e quantidade mínima de seleções por bilhete. Saiba mais sobre isso no tópico abaixo.

Pegar bônus

Termos e Condições (T&Cs)

Como destacamos, os usuários podem incluir o seu BLZbets codigo bonus ao fazer um depósito. Entre as regras impostas para essa promoção, destacamos algumas na lista abaixo:

Apenas os usuários recém-cadastrados podem participar (18+);

Para ativar a oferta é preciso um depósito mínimo de R$1;

Quando utilizado em esportes, o bilhete deve possuir pelo menos 2 seleções;

Os eventos selecionados precisam ter odds individuais de pelo menos 1,50;

Se aplica o rollover de 4x o valor do bônus baseado nos critérios de contribuição acima.

Embora sejam essenciais, a lista acima contém apenas alguns dos T&Cs aplicados. Por isso, recomendamos a visita ao site oficial para saber mais sobre as regras e sobre o codigo de bonus BLZbets.

Ativar oferta

BLZbets bonus de boas-vindas para cassino

O bônus de boas-vindas disponível também é válido para o cassino. Neste sentido, a casa de apostas também oferece um valor promocional de até R$500 para os novos jogadores do cassino. Ressaltamos que para se qualificar também é necessário cumprir o regulamento da casa.

Para aproveitar a oferta, também não é necessário possuir um codigo bonus BLZbets, porém, ele pode ser colocado ao depositar. Após reivindicado, o bônus fica disponível para ser apostado em jogos selecionados do cassino da casa.

Caso possua dúvidas sobre a participação veja alguns dos T&Cs abaixo. Desde já, informamos serem apenas alguns pontos do regulamento, não contemplando-o por completo.

Aproveitar oferta

Termos e Condições (T&Cs)

Para se tornar elegível nesta oferta, os jogadores não precisam depositar com o codigo bonus BLZbets. No entanto, para outras promoções, pode ser necessário. Ademais, confira abaixo algumas das regras previstas.

A ativação deve ser feita a partir de um depósito de pelo menos R$1;

Somente jogadores novos da BLZbets podem participar;

Se aplica rollover de 40 vezes o montante do bônus em jogos selecionados;

O valor máximo possível para ser obtido em bonificação é R$500;

A aposta máxima por rodada é de R$10.

Pegar bônus

Outras promoções na BLZbets

Além das promoções restritas aos novos jogadores, outras ofertas estão ativas no site oficial. Neste caso, um dos requisitos pode ser a ativação de um codigo bonus BLZbets. Por isso, recomendamos verificar a disponibilidade no site oficial.

A promoção oferece uma bonificação de 100% sobre os depósitos realizados entre segunda e quinta-feira. O pagamento elegível deve ter um valor de pelo menos R$1, além da utilização do código bônus BLZbets. Assim, o valor obtido pode chegar até R$500.

Ademais, ressaltamos que para essa promoção existem alguns T&Cs para rollover, ativação e outros. Por isso, verifique a página de promoções da casa e saiba qual código bônus BLZbets deve ser utilizado. Inclusive, na mesma página, a plataforma apresenta o regulamento do bônus.

Resgate a oferta

Como abrir uma conta na BLZbets - Passo a passo

As promoções apresentadas anteriormente podem ser obtidas pelos novos jogadores. Dessa forma, caso ainda não seja cadastrado, você pode seguir o passo a passo abaixo para seu registro. Nele, informamos as etapas do cadastro e ativação dos bônus com o código bônus BLZbets.

Entre no site da BLZbets Brasil e clique no botão “Registro”; Feito isso, informe os dados como CPF, nome de usuário, senha e outros; Antes de prosseguir, verifique quais são os T&Cs da empresa de apostas e finalize o cadastro; Em seguida, você será redirecionado para a página de depósito, onde você pode incluir o valor e o código bônus BLZbets; Para obter o bônus de boas-vindas, efetue um depósito de pelo menos R$1. Após concluir o pagamento, espere a aquisição dos valores promocionais.

Este guia habilita a ativação da oferta de boas-vindas do site de apostas. Para participar de outras promoções, consulte quais são os T&Cs do bônus e qual o código bônus para utilizar. Tais informações podem ser obtidas na aba “Promoções”.

Termos e Condições para abrir uma conta na BLZbets

Ao escolher se tornar um cliente da BLZbets, existem algumas regulamentações a serem seguidas. Elas informam quais as condutas e direitos os usuários devem seguir ao se cadastrar. Por serem essenciais, destacamos alguns dos T&Cs abaixo, saiba mais:

Apenas os jogadores que residem em regiões habilitadas e com 18 anos podem ser cadastrar;

A plataforma possui o direito de requerer que seus clientes verifiquem a identidade. Isso inclui o envio de documentos de identidade e outros;

Isso inclui o envio de documentos de identidade e outros; É da responsabilidade dos jogadores fornecem seus dados corretamente no cadastro, além de mantê-los atualizados em sua conta;

Nos casos em que os usuários apresentarem condutas fora do regulamento, a BLZbets pode suspender a conta;

As contas feitas na casa são de caráter intransferível. Isso significa que os usuários não podem compartilhar a conta com terceiros ou acessar outras fora de sua titularidade.

Ressaltamos que estas regras não contemplam todos os termos e condições de uso da empresa. Por isso, você pode consultá-los no site oficial. Além disso, ao se cadastrar ou efetuar um depósito, a utilização de um código bônus BLZbets é opcional.

Como fazer uma aposta na BLZbets?

Após estar devidamente registrado, as apostas no operador podem ser realizadas. Neste caso, é preciso ter saldo em conta. Ele pode ser valores promocionais das promoções da casa, obtidas com o código bônus BLZbets e com o cumprimento das regras.

Na BLZbets, existe uma lista expressiva de opções de esportes para apostar. Isso é válido para as modalidades populares, isto é, tênis, basquete, futebol, vôlei, boxe e outros. E também para os esportes menos populares ou tradicionais.

Como exemplo, há hóquei no gelo, dardos, críquete, squash, futebol australiano e outros. Entre todas as modalidades, a mais abundante em eventos e competições é o futebol. Para cada categoria, existem mercados de apostas específicos, próprios para a modalidade.

Assim, as opções especiais, de longo prazo, populares e outras podem ser selecionadas. Para começar, confira o passo a passo para solicitar sua aposta esportiva.

Utilize seu nome de usuário e senha para fazer login na Blzbets; No canto esquerdo, clique em “Esportes”; Consulte a lista das modalidades no canto esquerdo da tela; Selecione um esporte e o evento esportivo; Para terminar, escolha os mercados de apostas e o valor da sua operação.

Aposte agora

Mercados de Apostas na BLZbets

Os cadastrados no operador, com ou sem um código bônus BLZbets, podem escolher vários eventos esportivos para apostar. Isso ocorre em várias categorias, embora o futebol seja a mais abundante. Confira, abaixo, algumas modalidades e os torneios disponíveis no site oficial.

Futebol: Série A do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Premier League e outros eventos;

Tênis: WTA 125K Buenos Aires, ATP Challenger (Chile, Japão, Portugal e outros países);

Basquete: NBA, Euroliga, NBB, Pro A (França) e vários outros países;

MMA: UFC, KSW e Rizin FF;

Voleibol: Torneios da Alemanha, Brasil, França, Argentina e outros países.

Conforme exemplificamos acima, os mercados de apostas na BLZbets Brasil são abundantes. Claro, ressaltamos que a lista exposta acima contém apenas exemplos do que está disponível no site oficial. Consulte-o para conhecer todos os mercados a ativos.

Aposte agora

Apostar em futebol na BLZbets

Para apostar na modalidade mais popular, a BLZbets possui mercados amplos. Estes podem receber apostas com saldo do usuário, assim como os obtidos a partir das promoções. Isso também é válido para os créditos de aposta obtidos com o código de bônus BLZbets, desde que os T&Cs permitam.

O futebol é, de longe, o esporte mais coberto pela operadora, chegando a mais de 1.000 eventos. Tais torneios e jogos são cobertos em vários países, podendo ser filtrados numa lista de A-Z. Esse catálogo inclui países e competições do Brasil, França, Inglaterra, Portugal, Espanha e vários outros.

Para exemplificar, a partir desses países encontramos opções como: Série A do Brasileirão, Champions League, La Liga e outras. Continuando, destacamos também a Bundesliga, principal competição alemã, e o evento mais popular de Portugal também está disponível, a Primeira Liga.

Lembramos que existem outras competições disponíveis no site, além destas exemplificadas. Para elas, os tipos de apostas são categorizados em curto e longo prazo. Sendo que, no primeiro caso, estão as opções liquidadas em uma única partida, como 1x2, placar correto e outras.

Já na segunda categoria, de longo prazo, estão cobertas as opções para artilheiro, vencedor do torneio e outros. Confira outros exemplos na página oficial.

Faça sua aposta

Apostas ao vivo

Participou de alguma oferta com o código de bônus BLZbets e quer efetuar apostas ao vivo? Algumas promoções permitem utilizar o saldo promocional para apostar em tempo real. E, assim como a oferta de boas-vindas, basta atender as odds mínimas.

A aba com os esportes é acessada pelo botão “Ao vivo”, no canto inferior do site. A cobertura inclui alguns eventos, como o tênis de mesa, voleibol, basquete, tênis, futebol e outros. Os usuários podem fazer seus palpites a partir de uma tela que permite acompanhar as estatísticas do jogo.São dados como tempo, posse de bola e outros.

No entanto, no momento a BLZbets não permite acompanhar o jogo ao vivo. Isso porque o

Aposte agora

Jogos de Cassino na BLZbets

Além dos esportes, existe uma aba com os jogos de cassino da empresa. Inclusive, na aba “Promoções” é possível encontrar outros bônus, além das ofertas de boas-vindas. Neste caso, eles podem precisar de um código de bônus BLZbets.

O cassino é dividido em seções com modalidades de jogos, o que permite uma navegação mais prática. Desse modo, é possível filtrar os jogos em alta, novos, crash, Drops&Wins, MegaWays, Keno, Minas, caça-níqueis e outros. Confira alguns jogos de destaque no momento.

Cassino Ao Vivo

Na parte superior da página oficial, o botão “Cassino ao vivo” redireciona os usuários para os jogos disponíveis. Há modalidades como roletas, Baccarat, jogos de mesa e game shows. O grande diferencial dessa seção é a administração do jogo por um crupiê.

Qual é o app da BLZbets?

O BLZbets app está indisponível para celulares, visto que ele ainda não foi desenvolvido. Contudo, sabendo que os usuários procuram apostar pelo celular, averiguamos que a versão mobile do site está disponível.

Por meio dela, ações como cadastro, depósito com código de bônus BLZbets e outras podem ser realizadas. Confira, nos tópicos abaixo, como fazer isso pelo seu smartphone Android ou iOS.

BLZbets Android

Para a experiência mobile no celular Android, o usuário pode entrar no site pelo navegador. A partir daí, o cadastro, depósitos com o código de bônus BLZbets ficam disponíveis. Para acessar a operadora de um modo mais rápido, confira o guia abaixo.

Acesse a BLZbets; Clique nas configurações do navegador nos três “pontinhos”; Encontre a opção para adicionar a tela inicial; Aceite que o atalho seja criado; Abra o site mobile e faça login na sua conta.

BLZbets iOS

No iOS, o processo é semelhante. Nesse caso, a navegação pode ser feita a partir do Safari. Veja, abaixo, como integrá-lo a sua tela inicial de aplicativos:

Em seu iPhone, acesse a BLZbets Brasil; Toque no ícone de compartilhamento; Encontre o botão que cria um atalho do site; Permita a criação de um atalho.

Com isso, você poderá acessar o site mobile da empresa. O diferencial é que ele pode permitir o carregamento mais rápido. Inclusive, você pode aceitar os cookies e salvar sua senha e usuário para entrar mais rápido. Caso não tenha conta, você pode se cadastrar e depositar com o código de bônus BLZbets.

Opções de pagamento BLZbets

Para possibilitar uma análise completa da casa, além de avaliar o código de bônus BLZbets, consultamos as opções de pagamentos. No período em que a análise foi realizada, vimos que o único método disponível para depositar é o Pix. Neste caso, a partir do Pay4Fun ou AnSpacePay.

Para seus pagamentos, você pode escolher o menor valor permitido, que é de R$1. Para depositar, os clientes podem clicar no canto superior do site, no botão destacado em verde “Depósito”. Ao acessar, basta informar o valor e, caso tenha algum, preencher o código de bônus BLZbets.

Para confirmar a solicitação, basta efetuar o pagamento via Pix. Sobre as opções, destacamos que o Pix é um método popular, um dos mais utilizados no Brasil. No entanto, a empresa poderia adicionar outras opções para seus usuários.

Suporte ao Cliente BLZbets

Para resolver dúvidas e possíveis erros, o contato com um profissional pode ser solicitado por algumas vias. Há canais como redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter), e-mail e chat ao vivo. Este último possui o período de funcionamento 24/7, ou seja, a todo momento.

O tempo de resposta pode ser de poucos minutos, dependendo da demanda do serviço. Para encontrar as opções, os jogadores devem conferir o rodapé da página oficial, mais especificamente o botão “Entre em contato”. Nele, há o e-mail oficial e o balão do chat ao vivo.

Nossa análise do BLZbets

Concluímos que essa recente empresa de apostas já possui serviços amplos. Isso ocorre principalmente ao verificar as opções cobertas para apostar no futebol. Inclusive, essa modalidade possui uma oferta de boas-vindas ativa, que pode ser utilizada no futebol e em outros esportes.

Lembramos que isso pode ser feito sem preencher o depósito qualificativo com um código de bônus BLZbets. Outro aspecto adequado para os jogadores é a disponibilidade de vários canais para atendimento ao cliente. Com destaque para a disponibilidade 24/7.

No entanto, por ainda ser recente, alguns serviços ainda não estão disponíveis, como o BLZbets app e o streaming. Lembramos também que as opções de pagamentos são limitadas ao Pix.

Do que nós gostamos

Eventos e mercados para o futebol;

Ofertas de boas-vindas ativas;

Suporte ao cliente disponível 24/7.

Do que não gostamos

BLZbets app indisponível;

Não possui transmissão ao vivo;

Poucas opções para transferências.

Pegar bônus

Perguntas Frequentes - Código de bônus BLZbets

Outras dúvidas surgiram sobre os serviços da casa e sobre o código de bônus BLZbets? Verifique os tópicos abaixo.

A BLZbets é confiável e segura?

Apesar de ser recente, a BLZbets oferece opções de apostas de forma autorizada. Isso porque a casa tem licença obtida após registro em Curaçao. Outro ponto que aponta sobre a sua segurança e credibilidade é o selo de criptografia no site, baseado no uso do protocolo SSL/TLS.

Por isso, o cadastro pode ser feito de modo seguro. Assim como os pagamentos com o codigo de bonus BLZbets.

O que é rollover de bônus?

É um dos termos das ofertas de boas-vindas da casa. Para os esportes, é preciso cumprir o rollover de 4x em apostas qualificativas. Já no cassino, é necessário um total de 40x o valor do bônus. Isso indica que o saldo promocional fica disponível para saque somente após cumprir este requisito.

Como a BLZbets paga?

Nos esportes, ela paga a partir da multiplicação do valor da aposta vezes as odds. No cassino, a conta depende das regras do jogo.

Pegar bônus