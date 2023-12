BLZbets Brasil: Confira bônus e como funciona a casa de apostas

Confira neste guia como funciona o site BLZbets Brasil.

Conheça as principais características da BLZbets Brasil e veja informações sobre bônus de boas vindas e as opções para palpite.

Bônus de boas-vindas

O bônus de cadastro é algo muito comum no mercado de apostas esportivas. O BLZbets segue este padrão e traz uma oferta para os novos usuários.

A promoção da plataforma bets é de 100% no primeiro depósito, com o valor máximo da oferta de R$ 500. Portanto, você dobra o primeiro depósito até este valor.

Como também é comum, este bônus conta com termos e condições. Não é necessário usar um código promocional, mas você deve cumprir estes requisitos:

Usar o bônus pelo menos quatro vezes em apostas esportivas;

O rollover precisa ser em apostas combinadas de no mínimo dois eventos;

As odds mínimas para cada um dos eventos é de 1.50;

Vantagens e desvantagens da BLZbets

Uma forma melhor de conhecer um site de apostas é conferir a lista de pontos positivos e negativos da casa. Para isso, é considerado o que é comum de se ver neste mercado e comparar com o disponível na BLZbets Brasil.

Veja a seguir algumas vantagens e desvantagens da plataforma.

Vantagens

A BLZbets Brasil traz algumas características relevantes e que fazem com que o site seja visto com maior atenção.

Um dos cartões de visita é justamente o bônus de boas-vindas. A oferta está entre as principais do mercado. Além disso, o rollover não é tão complicado de cumprir.

A marca se destaca também por trazer muitas opções de atendimento. Você pode falar com o suporte através de chat, email ou até mesmo pelas redes sociais da empresa. Tudo isso disponível 24 horas por dia.

Para completar, a BLZbets traz páginas de rápido entendimento. Em pouco tempo você consegue identificar os locais de todas as funções e consegue realizar as apostas de forma rápida.

Desvantagens

Assim como todas as casas de apostas, a BLZbets também tem alguns quesitos que podem ser melhorados.

Um deles é a variação de métodos de pagamentos. Atualmente, quem se cadastra na plataforma só consegue fazer saques e depósitos através do PIX.

Por mais que este sistema de pagamento consiga fazer transferência para diversas carteiras digitais, ainda assim é uma limitação. Principalmente porque no momento muitas casas de apostas trazem dezenas de opções, incluindo criptomoedas.

A ausência de um aplicativo de apostas também é uma desvantagem. Isso faz com que o usuário tenha sempre que digitar o endereço do site em navegador para acessar.

Outro ponto negativo é a ausência de streaming. Algumas plataformas disponibilizam a opção de assistir a eventos enquanto realizam as apostas.

Licença de Apostas e Jogos

Uma informação importante é que a BLZbets tem licença para operar com apostas esportivas online. Esta é uma exigência importante e indica o funcionamento correto e confiável de uma plataforma de apostas. No caso da BLZbets, a licença é da Gaming Curaçao, com o código #365/JAZ.

BLZbets no Reclame Aqui

Até o fechamento desta edição ainda não havia um perfil com reclamações da BLZbets no Reclame Aqui. Isso significa que nenhum usuário fez qualquer tipo de queixa sobre a plataforma.

Isso acontece em parte porque a BLZbets é uma casa de apostas nova no mercado. Desta forma, ainda não deu tempo de apostadores terem tido experiências negativas a ponto de usar o portal de reclamações.

Portanto, ainda não é possível avaliar neste sentido como é a atenção da BLZbets Brasil no reclame aqui.

BLZbets app para dispositivos Android e iPhone

A experiência em dispositivos móveis é algo que tem exigido maior atenção das casas de apostas. Afinal, cada vez mais apostadores utilizam smartphones ou tablet.

Algumas plataformas desenvolvem aplicativos próprios para acessar a conta e realizar apostas. Porém, até a produção deste artigo, ainda não havia disponível um BLZbets app.

Sem um BLZbets app, o acesso ao site de apostas é feito exclusivamente por um navegador. Portanto, um acesso similar ao que acontece no computador.

Um detalhe importante é que o BLZbets tem um layout totalmente adaptado para telas menores. Desta forma, ao acessar você vai ver todos os botões, funções e imagens ajustados para facilitar a sua visualização.

Futebol na BLZbets

A BLZbets traz um catálogo amplo de apostas esportivas. Você pode fazer palpites em competições esportivas das mais diferentes modalidades.

Só que o futebol é o que ganha maior destaque. O esporte conta com jogos já na página principal. Além de ser também a modalidade que oferece a maior lista de campeonatos. É possível apostar em:

Champions League;

Premier League;

Campeonato Brasileiro;

Copa Libertadores;

Campeonatos Nacionais;

Divisões secundárias;

Campeonatos de base.

Além disso, cada jogo tem muitos mercados para apostar. É possível fazer palpites em resultados, gols e outras estatísticas.

Odds e taxas de pagamento da BLZbets

Na hora de usar a BLZbets é importante também observar as odds disponíveis. Esta cotação é o que indica o quanto você vai receber ao acertar as apostas.

Durante a avaliação, observamos cotações similares a média dos sites de apostas. Portanto, você encontrará alguns mercados com odds mais convidativas e outras com cotações menores.

Outro detalhe que vale destacar é que a plataforma bets não cobra taxas para depósitos e saques. Com isso, a quantia que você selecionar para as transferências é o que chegará no destino.

Como sacar na BLZbets?

Depois de ter a experiência na BLZbets você pode fazer o saque para sua conta ou carteira digital. O processo é bem simples e leva poucos cliques. Veja a seguir o passo a passo para retirada na BLZbets Brasil:

Primeiramente é necessário acessar o site da BLZbets; Em seguida vai entrar com seu login e senha; Clique para entrar na sua conta e escolha a opção saque; Selecione o método de retirada; Informe o valor e local de destino.

Antes de solicitar o primeiro saque é necessário fazer a verificação da identidade. Portanto, você precisa acessar a sua conta na BLZbets e enviar comprovantes de identidade e residência.

A verificação é feita em até 48 horas e depois disso você está liberado para o saque. Esta etapa é importante para confirmar realmente que se trata de uma conta original e dentro dos termos e condições do site.

Outra informação importante é que o valor de bônus só poderá ser sacado depois de cumprir o rollover da oferta.

Serviço de Atendimento ao Cliente

A avaliação do atendimento ao cliente também merece atenção. Afinal, como se trata de algo que utiliza saldo e com resultados rápidos, é importante que você tenha um canal de suporte que tire dúvidas e resolva problemas sem demoras.

No caso da BLZbets é válido destacar que a plataforma disponibiliza muitos canais de atendimento. Com isso, o usuário pode escolher qual o mais útil para o seu perfil ou até mesmo abrir vários locais para ver em qual tem o retorno mais rápido.

O suporte da BLZbets Brasil disponibiliza:

Chat;

Email;

Instagram;

Twitter;

Facebook.

Para escolher uma dessas opções basta navegar a página até o final e clicar na opção “Entre em contato”. Neste momento você será redirecionado para uma página com todas as alternativas.

O serviço fica disponível 24 horas por dia e em todos os dias da semana.

Conclusão sobre a BLZbets

A análise da BLZbets mostra que apesar de ser um site novo, a marca já traz características similares às plataformas mais tradicionais.

Desta forma, seja um novo apostador ou um experiente, você terá facilidade de encontrar todas as funções e serviços da casa de apostas.

A marca ainda tem alguns pontos a desenvolver, como um aplicativo ou até mesmo um serviço de streaming, mas são detalhes fáceis de contornar.

A dificuldade maior para os usuários é na hora de depósitos e saques, pois o site disponibiliza apenas o PIX. Isso limita um pouco para quem gosta de fazer pagamentos digitais através de outros meios.

Já o bônus de boas vindas de 100% até R$ 500 é um ponto forte da BLZbets Brasil. Principalmente porque o rollover não chega a ser muito exigente.

Os usuários ainda encontram um site de simples navegação e com muitas opções de suporte.

Pontos fortes Pontos fracos Bônus de boas-vindas convidativo Poucos métodos de pagamento Muitos canais de atendimento Não tem BLZbets app Site de navegação prática Sem streaming

Perguntas Frequentes

Veja as principais perguntas sobre como funciona a BLZbets.

O BLZbets é confiável?

Sim. Apesar de ser nova, a casa BLZbets Brasil conta com licença para funcionamento em apostas esportivas. O código da licença é #365/JAZ.

Qual é a melhor aposta da BLZbets?

A BLZbets traz um catálogo variado para apostas esportivas. Desta forma, cabe a você avaliar qual modalidade você tem maior conhecimento e também quais contam com odds mais convidativas.

Portanto, essa resposta varia de acordo com o perfil de cada apostador e também com os cenários apresentados a cada dia.

Tem bônus de boas vindas na BLZbets?

Os novos usuários da BLZbets Brasil contam com um bônus de boas-vindas de 100% até o valor máximo de R$ 500.

O BLZbets aceita Pix?

Sim, a plataforma bets conta com o Pix como forma de pagamento. Portanto, basta acessar a sua conta e escolher o método para realizar as transferências.

