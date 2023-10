Betano ou 1xBet: Entenda qual o melhor site de apostas esportivas

Descubra se é melhor apostar na Betano ou 1xBet.

Confira as principais características das duas casas de apostas. Saiba sobre os bônus de boas vindas, o nível das odds e as versões para dispositivos móveis.

Betano ou 1xBet Betano 1xBet Bônus de boas vindas Bônus de 100% até R$ 500 Bônus de 100% até R$ 1.560 Mercados Variedade grande de mercados Lista grande de mercados Odds Odds alternadas Cotações distintas Aplicativo Sim Sim Streaming Sim Sim Nota de 1 a 100 98 97 Abra sua conta Pegar bônus Pegar bônus

Bônus de boas vindas: Vencedor Betano

A avaliação Betano ou 1xBet começa pelo o que é visto como um cartão de visitas de uma casa de apostas. O bônus de boas vindas é muitas das vezes o primeiro convite aos apostadores.

Só que mais do que avaliar os valores oferecidos, é fundamental que você confira os termos e condições de cada oferta. Na Betano, você conta com um bônus de boas vindas que dobra o seu primeiro depósito, com o valor máximo de R$ 500.

Só que os créditos de aposta são condicionados ao uso de pelo menos 5 vezes a soma da quantia depositada com a oferta. Além disso, precisa cumprir o rollover em odds de pelo menos 1.65.

Já no 1xBet, o bônus de boas vindas é de até R$ 1.560. A promoção também consiste em dobrar o primeiro depósito, com o uso do código promocional 1xbet.

Só que o rollover funciona de uma forma diferente. Você precisa usar os créditos de aposta em apostas acumuladas no site. Tem que utilizar pelo menos cinco vezes o que recebeu como bônus e em uma seleção com pelo menos três eventos com cotações de no mínimo 1.40

Portanto, é possível apontar o equilíbrio nas duas ofertas. Só que apesar do valor da 1xBet ser maior, o bônus da Betano é mais simples de compreender e cumprir. Por isso, leva a melhor neste quesito.

Você pode conferir mais sobre os bônus de boas vindas de cada site ao acessar as páginas dedicadas ao código promocional Betano e código promocional 1xBet.

Variedade de mercados e esportes: Vencedor 1xBet

Como é uma casa de apostas esportivas que você vai escolher, é necessário que o catálogo seja amplo. Desta forma, saiba o que os sites de apostas oferecem neste sentido.

A Betano se destaca por trazer diversidade na lista de mercados; São mais de 30 modalidades para você escolher e apostar. O catálogo inclui de futebol a jogos de inverno.

Só que ao navegar na 1xBet conseguimos encontrar uma quantidade ainda maior. São mais de 40 esportes para você fazer apostas online. A casa conta com possibilidades de palpites em hurling e muitas outras modalidades menos tradicionais.

É possível dizer que seja com Betano ou 1xBet você estará bem servido no catálogo de apostas. Porém, a 1xBet consegue trazer uma variação de esportes ainda maior.

Exemplos de mercados disponíveis: Empate

Além dos campeonatos, você pode também precisa avaliar quais os mercados disponíveis. A variedade permite que você faça apostas que vão além do que apontar quem vence o jogo. Por isso, veja o que encontrará caso faça o cadastro na Betano ou 1xBet.

Na Betano você consegue escolher entre diversos tipos de apostas. Além de handicap, dupla-chance, ambos marcam e outras possibilidades de cada jogo, tem também as apostas futuras.

A 1xBet também traz muitas opções de apostas no site. São alternativas de palpites nas partidas e também para recorrer a apostas especiais, como o destino de um jogador na janela de transferências.

Por isso, é possível apontar um empate entre Betano e 1xBet no quesito da avaliação de mercados de apostas esportivas.

Comparação de odds: Vencedor Betano

As odds também são importantes na comparação Betano ou 1xBet. Afinal, as cotações indicam o quanto você vai receber se fizer apostas online em um site. Nas páginas de apostas esportivas observamos que a Betano traz odds variadas na comparação com o padrão.

Com a 1xBet, as odds também são distintas se você avaliar a média dos sites de apostas existentes.

Para dar uma ideia do que você vai encontrar em cada casa, apresentamos as odds de linha de um jogo. A partida escolhida foi São Paulo x LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Operadora Vitória São Paulo Empate Vitória LDU Betano 1.45 4.80 8.50 1xBet 1.44 4.40 7.50

Como você viu na tabela, a Betano apareceu com odds mais convidativas tanto para vitórias do São Paulo e LDU, quanto para o empate.

Porém, é importante destacar que ao navegar pelos sites, é possível que você veja um site ser melhor que o outro em determinado jogo.

Mobile App: Empate

Com o crescimento do uso de dispositivos móveis, as casas de apostas também focam em trazer versões de simples navegação. Seja por aplicativo ou através de um site adaptado.

Neste quesito, você vai saber como são feitas as apostas na betano ou 1xBet por meio de um smartphone ou tablet. A Betano conta com uma opção de download para quem tem dispositivos Android. Você pode baixar o app diretamente pelo site.

Já se o usuário for de iOS, o acesso é pelo navegador. Neste caso, o layout adaptado, o que permite visualizar tudo com grande facilidade.

Nos dois casos é possível fazer apostas esportivas, realizar saques e depósitos. Portanto, acessa a todos os recursos disponíveis no computador. A situação é parecida com a 1xBet. Já no topo da página, você consegue visualizar o ícone do smartphone para baixar o app.

O download para quem aposta pelo Brasil é exclusivo para android. Para quem usa iOS, o acesso também é feito em um site responsivo. Neste acesso, é possível fazer apostas e navegar por todos os recursos da 1xBet.

Tanto Betano, quanto 1xBet contam com aplicativos e um layout adaptado para acesso pelo navegador. Portanto, há um empate na hora de escolher qual a melhor casa para dispositivos móveis.

Baixar 1xbet app

Baixar Betano app

Opções de streaming: Betano

O último quesito desta comparação Betano ou 1xBet é considerar como funcionam as apostas ao vivo.

Por isso, avaliamos se as duas casas de apostas contam com serviço de streaming. Um recurso que é um diferencial na hora de você escolher um site para se cadastrar.

A Betano conta com uma página de apostas ao vivo com diversas estatísticas. Só que além disso, a casa conta com serviço de streaming.

Com o recurso, você consegue assistir a centenas de eventos esportivos por dia. Para isso, é preciso ter saldo na casa de apostas. O serviço de streaming também está presente na 1xBet se você também já tiver feito um depósito e estiver com alguns centavos na conta.

A lista de eventos varia de acordo com os contratos, mas são dezenas de competições esportivas para acompanhar todos os dias.

Como as duas casas de apostas contam com serviço de streaming é difícil apontar qual leva a melhor. Principalmente porque em ambas é possível assistir a competições tradicionais.

Só que por oferecer de forma mais simples a lista de jogos para assistir, a Betano fica na frente nesta comparação.

Nosso Veredito: KTO ou Betano, qual é a melhor?

Depois de conferir todos os quesitos é possível que perceber que seja com Betano ou 1xBet, o apostador encontra um site com muitos recursos.

As duas plataformas apresentam muitas características que ainda não são vistas em muitas casas de apostas esportivas. Assim como também se parecem em muitos quesitos. Algo que faz com que uma seja melhor que a outra em determinados pontos em questão de detalhes.

Isso começa pelos bônus de boas vindas. A oferta da 1xBet traz uma quantia mais elevada, que está acima a de muitas casas de apostas.

Só que o da Betano também traz uma promoção convidativa. Desta forma, a definição fica basicamente pelo rollover, que é mais simples de cumprir na Betano.

É por detalhe também que a 1xBet aparece melhor nas opções de apostas esportivas. Os dois sites contam com as principais competições do mundo e até alguns esportes menos populares.

Porém, ao colocar uma lupa maior, você consegue ver umas modalidades na 1xBet que são encontradas em poucas plataformas.

Já quando o assunto é aplicativo de apostas ou streaming, é difícil desempatar a disputa. As duas casas apresentam recursos para essas áreas. Desta forma, você está bem servido nos dois quesitos.

O empate também acontece nos mercados, com os dois sites de apostas trazendo uma grande quantidade de opções para eventos futuras e para as partidas. Só que com as odds mais favoráveis a Betano.

Por isso, apesar de parecidas, a Betano está um pouco na frente da 1xBet. No entanto, é importante destacar que esta comparação serve apenas dar uma base do que você vai encontrar nas casas de apostas.

Portanto, apesar de considerarmos que um determinado site foi superior ao outro, é você que deve analisar qual critério tem maior impacto de acordo com os seus objetivos. Além disso, lembre-se que você também pode manter, paralelamente, contas abertas nas duas casas de apostas.