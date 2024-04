Guia de apostas bet365 na Euro 2024

Está querendo fazer apostas Eurocopa na bet365 na edição de 2024? O Campeonato de Futebol tem sido bastante procurado entre os apostadores.

Desse modo, a partir deste artigo você pode conhecer quais os mercados de apostas disponíveis para a competição. Além disso, apresentamos algumas dicas e estratégias de apostas, as quais podem ser utilizadas na bet365. Se você ainda não conhece a casa de apostas, saiba que pode se cadastrar com o código bônus bet365.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

O Campeonato Europeu de Futebol (Eurocopa) está entre as competições mais procuradas pelos apostadores. Por isso, os jogadores podem encontrar diversos mercados de apostas para apostar na Eurocopa na bet365. Para conhecê-los, confira os próximos tópicos.

Resultado final

Chamado de resultado final ou 1x2, este é um dos mercados de apostas Eurocopa disponíveis, sendo uma das opções mais populares. A partir dele, os usuários podem fazer prognósticos sobre qual será o final do jogo. As opções incluem: (1) vitória do mandantes; (x) empate e (2) vitória do visitante.

Total de gols (Mais/Menos)

Na categoria de apostas “gols”, os jogadores podem indicar uma margem aproximada sobre todos os gols feitos durante a partida. Assim, é possível encontrar opções como “+2,5 gols”, estando correto caso durante todo o jogo, sejam marcados 3 gols ou mais.

Ainda nesta categoria de apostas Eurocopa, os jogadores podem apostar em opções negativas, como “-2,5 gols”. Neste cenário, a aposta estará correta se em toda partida foram marcados 2 gols ou menos.

Dupla hipótese

A dupla hipótese também é uma opção para selecionar ao criar apostas Eurocopa na bet365. Neste mercado, os jogadores podem indicar dois potenciais resultados para a partida de futebol. Entre eles: (1X) vitória do mandante ou empate; (12) vitória do mandante ou do time visitante; (2X) Vitória do visitante ou empate.

Ambos os times marcarem

Ainda na categoria “Gols”, os apostadores podem optar por fazer apostas Eurocopa se haverá gols feitos pelas duas equipes. Então, os usuários podem indicar “Sim” ou “Não”. No caso da afirmativa, a aposta estará correta se os dois times fizerem pelo menos um gol.

Já na negativa, a aposta só estará correta se apenas um dos times marcarem. Assim, são válidos os placares como 1 a 0, 2 a 0, 0 a 0 e outros.

Vencedor

Está querendo apostar na Eurocopa e indicar o vencedor da edição de 2024? Essa opção de aposta de longo prazo pode ser encontrada para esta competição. Assim, você poderá fazer um prognóstico sobre qual seleção irá vencer.

Eurocopa 2024: Dicas para fazer apostas

Caso seja um novo jogador, é válido conhecer algumas dicas e estratégias que possam ser adotadas na hora de apostar. Ao pensar nisso, selecionamos algumas dicas e estratégias válidas para apostar na Eurocopa 2024. Sobre isso, salientamos que elas não garantem retorno, embora possam ser utilizadas. Quer mais dicas? Veja nossa página da bet365 para iniciantes.

Analise as equipes

Os fãs de esportes sabem que embora os resultados sejam imprevisíveis, ainda é possível fazer palpites embasados. Isto pode ser feito devido à disponibilidade de dados estatísticos sobre todos os acontecimentos da partida. Assim, o jogador pode saber a média de gols, vitórias e derrotas de uma equipe.

Neste sentido, consideramos adequado avaliar as estatísticas e o histórico da equipe antes de apostar na Eurocopa. Desse modo, você poderá saber se a equipe vem tendo um desempenho positivo e qual o seu comportamento em campo.

Conheça os mercados de apostas

Os sites de apostas como a bet365 possuem vários mercados de apostas Eurocopa. Por isso, é essencial entender como eles funcionam antes de apostar. Ao fazer isso, você poderá saber quando considerar um mercado de gols, jogadores, handicap e outros.

Estabeleça gestão de banca

Ainda que existam dados estatísticos, os resultados das apostas são imprevisíveis. Por isso, recomendamos estabelecer uma gestão de banca e a utilizar da ferramenta de Jogo Responsável. Com uma gestão adequada de valores de aposta e depósito diários, semanais ou mensais, é mais factível manter uma rotina de apostas a longo prazo.

Promoções da bet365 para a Eurocopa

Além de ser conhecida por sua variedade de modalidades de apostas, a bet365 também possui uma oferta de boas-vindas. Ela pode ser vista por completo na página oficial da casa, a partir do botão “Ofertas”.

Desse modo, os jogadores podem verificar quais são as promoções para esportes e se são válidas para apostas Eurocopa. E claro, os usuários podem conferir as regras de obtenção e participação.

Como se cadastrar na bet365?

Para criar apostas Eurocopa na bet365, é preciso ser um usuário cadastrado na plataforma. Aliás, apenas as pessoas maiores de idade podem completar o formulário de registro e começar nesta casa. A seguir, apresentamos o passo a passo completo para abrir uma conta:

Acesse o navegador e entre no site oficial da bet365 Brasil; Em seguida, visualize o botão “Registre-se” no canto superior direito e o acesse; Insira todas as informações pessoais necessárias no formulário; Realize a leitura dos Termos e Condições (T&Cs) do funcionamento da casa; Se concordar com as regras de utilização, marque a caixa e solicite a abertura da sua conta.

Ao completar este processo, você poderá realizar um depósito e fazer suas apostas bet365 na Euro 2024. Inclusive, salientamos que as informações inseridas no formulário devem ser no nome do usuário e iguais ao documento de identificação. Para mais detalhes, visite o site oficial da casa.

Como apostar na Eurocopa 2024?

Com o seu registro já concluído e com saldo na conta, as apostas Eurocopa 2024 podem ser criadas normalmente. Caso possua dúvidas, você pode verificar o guia abaixo para realizar uma seleção na bet365: