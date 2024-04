Apostar na Copa América na bet365: Veja dicas para palpites

Copa América está entre os melhores eventos para apostas

Não é novidade para ninguém que o futebol é o esporte mais popular do mundo, inclusive entre os apostadores. E há muitos eventos de qualidade para dar seus palpites. Entre eles a Copa América 2024.

E aproveitar uma casa tradicional para fazer suas apostas esportivas é a melhor escolha que um apostador pode fazer. É para isso que temos a bet365 Copa América 2024 com todas as suas vantagens.

Teremos mais uma Copa América em 2024. Desta forma, é normal que o mercado de Copa América apostas fique muito mais aquecido.

Além de ficarem de olho nos Copa América resultados, os torcedores também vão querer participar de bolões e se divertir com palpites nos jogos da competição.

Então, o que pode ser melhor do que aproveitar a chance de fazer apostas e tentar adicionar ainda mais adrenalina?

Siga conosco neste artigo para aprender muito mais sobre apostar Copa América e já comece a bolar suas estratégias para a competição do ano que vem.

Vamos dar dicas de casas como a bet365 para que você abra uma conta e consiga dar os seus palpites na Copa América 2024.

Principais mercados de aposta em futebol

Sabemos que muitos ainda são iniciantes no mundo das apostas esportivas e esse pode, inclusive, ser o seu caso. E, para começar, é preciso dar o primeiro passo mesmo.

Agora, chegou o tópico em que vamos explicar o que são os principais mercados de aposta em futebol e começar a te preparar para a Copa América 2024.

Desta forma, fazer sua Copa América aposta será muito mais fácil!

Explicando de maneira simples, os mercados de apostas são os tipos de apostas possíveis de fazer nas casas.

Inclusive, todos os que vamos explicar abaixo você pode utilizar na bet365 Copa América 2024.

Resultado simples (1×2)

Este é o mercado de apostas mais fácil de entender e o mais famoso.

O resultado simples, conhecido tecnicamente como 1×2, é o mercado em que você aposta na vitória do time mandante, empate ou vitória do time visitante. Fácil, fácil!

Não é preciso acertar o placar nem nada. Basta prever quem será o vencedor da partida ou se ela terminará em igualdade e colher os seus em caso de prognóstico correto.

Na Copa América 2024, certamente este será um dos tipos de apostas mais feitas pelos jogadores, já que este é o mercado mais utilizado no mundo. E é assim também na bet365, certamente.

Na hora de apostar na bet365 Copa América 2024, este deve ser o seu mercado base para aprender todos os outros.

Resultado exato

Aqui, a missão fica bem mais complicada do que no primeiro exemplo. Mas, até por esse mesmo motivo, você pode fazer a sua banca render muito mais trabalhando nesse na bet365 Copa América 2024.

Já imaginou a chance de prever o resultado correto de um jogo na bet365 Copa América 2024 e aproveitar odds (cotações) mais altas?

Aqui, é preciso prever o resultado correto do jogo. Ou seja, além de definir quem será o vencedor ou se haverá empate, é preciso falar se será 1 a 0, 1 a 1, 2 a 0, 2 a 1 ou qualquer outro placar.

Quanto maior a improbabilidade de tal placar se concretizar, maiores serão as Copa América odds.

Quer um exemplo simples?

Vamos usar como exemplo o jogo entre Brasil e Colômbia. Imagine que a sua previsão seja um placar de 3 a 2 para a Seleção Brasileira.

Então, você acessa o site da bet365 e vê uma Copa América odd de 10.00 para esta aposta, por exemplo. Então, a cada um real investido nesta previsão, você terá o valor multiplicado por 10 em caso de previsão correta.

Note que as odds estão sujeitas às mudanças do mercado. Assim, antes de colocar qualquer aposta, você deve conferir as odds no site oficial.

Ou seja, se apostar R$4 neste placar do exemplo, com essa odd, os retornos serão de R$40 se o resultado for correto.

A Copa América 2024certamente ganhará uma dose extra bem grande de adrenalina se você decidir apostar neste mercado.

Handicap

O handicap é um mercado um pouco mais complicado de entender, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. E na bet365 Copa América 2024, você certamente levará vantagem se conhecê-lo.

O handicap é uma espécie de vantagem e desvantagem criada pelas casas para “nivelar” um eventual desequilíbrio entre as equipes.

No caso de você apostar no handicap -1 a favor de um dos times, significa que ele terá de vencer por pelo dois gols de diferença para sua aposta ser ganha. Ou seja, o placar final menos um gol desse time.

Exemplo: 2 a 0 ou qualquer diferença de dois ou mais gols a favor do time em que você apostou no handicap -1 significa aposta certa.

O mesmo vale para os handicaps positivos, que dão gols a mais para determinado time, de modo a compensar seu status em relação ao adversário.

Eis um mercado interessante para apostadores! Leia detalhes no nosso artigo sobre handicap europeu.

Aprenda e faça uso dele na bet365 Copa América 2024.

Estratégias de aposta em futebol

Apostar em futebol exige uma boa dose de estratégias. Não é recomendado que você seja um franco-atirador e saia fazendo apostas.

Primeiramente, é ideal que você estude com calma a Copa América 2024, as seleções, os jogadores que vão participar, etc. Isso fará com que você tenha muita vantagem em relação aos demais apostadores.

Portanto, algumas dicas boas são:

Estude bastante futebol (estatísticas, táticas e esquemas), os times (e seus atletas) e a competição (formato e afins).

Aprenda tudo o que puder sobre o mercado das apostas, os tipos de apostas (mercados) e tudo mais.

A dica mais importante é jogar sempre com responsabilidade. Tire o seu tempo para aprender mais sobre as apostas e divertir-se na Copa América.

MELHORES SITES DE APOSTA EM FUTEBOL

Quer conhecer os melhores sites para colocar suas apostas em futebol? Vamos trazer aqui três opções que estão entre as mais confiáveis:

