1xbet Paypal: Saiba como usar o método de pagamento

Confira todas as informações do 1xBet Paypal.

Para quem busca saber como usar o 1xbet Paypal, este é o lugar certo. Descubra o passo a passo para fazer depósitos e saques no site com este meio de pagamento. Saiba também sobre o código promocional 1xbet e as ofertas disponíveis na plataforma.

Além disso, saiba que a 1xbet é apenas uma das casas de apostas que aceitam Paypal no Brasil. Para saber mais sobre isso, confira nosso artigo sobre o assunto.

Como apostar com Paypal na 1xbet?

Para apostar com Paypal na 1xbet é necessário primeiramente ter um cadastro na casa de apostas. O processo é muito simples e você pode fazer até mesmo com um simples clique.

Depois disso, basta escolher o Paypal no método de pagamento na hora de fazer depósito e saque. Na sequência, você vai ver guias de como realizar esses dois procedimentos.

Como fazer um depósito com Paypal

Com a conta criada na Paypal, o primeiro passo na casa de apostas é escolher um método de pagamento para realizar um depósito no site.

Somente depois de fazer esta etapa é que você conseguirá fazer apostas na plataforma. O processo é muito simples. Só que para facilitar a experiência dos novos usuários, elaboramos um passo a passo para você depositar com 1xbet Paypal.

Primeiramente, acesse o site da 1xbet, com seu login e senha. Em seguida, clique no botão verde DEPOSITAR, no alto da página. Na página de métodos, escolha o meio de pagamento Paypal. A etapa seguinte é para você definir o valor que deseja transferir. Por fim, você irá acessar a sua conta no Paypal e realizar a transferência com os dados da 1xbet.

Ao realizar o primeiro depósito após abrir a conta na Paypal você pode receber um bônus de boas vindas. Portanto, confira os detalhes da oferta de novos jogadores no site. Todos os detalhes estão nas nossas páginas sobre código promocional 1xbet e 1xbet cadastro.

Lembre-se de checar o valor da 1xbet depósito mínimo para participar da oferta disponível.

Como fazer um saque com Paypal 1xbet

Apesar do Paypal ser um método de pagamento popular para recebimento de transferências digitais. Até o momento a plataforma ainda não consta como opção para sacar 1xbet.

Portanto, é preciso recorrer a outros meios. A situação não chega a ser problemática, pois a 1xbet conta com muitas alternativas de saque.

Uma das possibilidades que você pode usar devido a facilidade é a 1xbet pix. Confira abaixo um passo a passo de como usar este método de pagamento:

Entre no site da 1xbet com seu login e senha. Clique no botão Minha conta, no alto da página. Selecione sacar fundos. Escolha o 1xbet pix ou outro meio de pagamento. Informe os dados da sua conta bancária ou carteira digital que receberá a transferência.

Vale destacar que caso você tenha usado o bônus de boas vindas da 1xbet, o seu saque pode não estar liberado. Isso porque a oferta tem termos e condições que exigem uma determinada quantidade de uso.

Dessa forma, é importante conferir os termos e condições da promoção e saber qual o rollover que precisa cumprir.

Verificação da conta na 1xbet

Outra etapa indispensável é de verificação da sua conta. Após fazer o registro no site de apostas, é necessário confirmar a sua identidade. Para isso, vai enviar imagens de um documento e um comprovante de residência.

Somente depois da verificação por parte da 1xbet, é que conseguirá fazer o primeiro saque na plataforma.

Métodos de pagamentos 1xBet

Mesmo para quem já comece com um método de preferência, é interessante que as casas de apostas oferecem uma lista ampla de opções para depósitos e saques.

Isso faz com que o apostador tenha maior facilidade para enviar e retirar o dinheiro no momento que desejar para o destino que preferir.

Neste ponto, a 1xbet aparece com um grande catálogo. As opções vão de pix até criptomoedas, passando uma lista extensa de carteiras digitais.

Entre os métodos de pagamentos aceitos na 1xbet estão:

Pix

Transferência bancária

Boleto

Paypal

MoneyGo

Skrill

Astropay

Pay4fun

Neteller

Tether

Bitcoin

E muito mais

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com 1xbet Paypal

Confira as principais perguntas sobre o 1xbet Paypal e os detalhes do uso deste meio de pagamento.

Qual o 1xbet saque mínimo?

Para quem pretende fazer a retirada, é importante destacar que o 1xbet saque mínimo varia de método para método. Por isso, é necessário definir qual o meio que você pretende usar.

Um grande número de opções conta com valor mínimo de R$ 10 para saques. Só que alternativas como a transferência bancária tradicional exige valores de pelo menos R$ 30.

É importante destacar que alguns métodos de saques só podem ser utilizados se esses meios foram usados também no momento do depósito.

Qual o 1xbet depósito mínimo?

O 1xbet depósito mínimo também varia de acordo com o método de pagamento escolhido. Portanto, na hora de escolher o meio, você será informado dos limites de valores. O Pix, por exemplo, aceita depósitos de pelo menos R$ 6. Já com o boleto, a quantia mínima para depósito é de R$ 15.

Há algum código promocional com Paypal 1xbet?

Não existe uma oferta exclusiva para depósitos com 1xbet Paypal. Porém, a casa de apostas conta com um bônus de boas vindas para os novos usuários, com o código promocional 1xbet. A oferta está condicionada a um primeiro depósito e está sujeita aos termos e condições.

Em quanto tempo o depósito 1xbet é feito?

O prazo para o depósito na 1xbet varia de acordo com a forma selecionada para a transferência. Só que o prazo máximo informado na plataforma é de até 72 horas após a transação. Vale informar que alguns métodos têm transferências instantâneas, como o Pix.

Como abrir uma conta na 1xbet?

Na 1xbet é possível criar um 1xbet login de diversas formas. Um dos diferenciais da plataforma é a opção de registro com um clique. Neste formato, a 1xbet cria um login e uma senha para você. Só que se preferir, pode se cadastrar da forma tradicional, definindo suas credenciais de entrada e colocando suas informações pessoais. Para saber mais, veja nosso artigo sobre 1xbet cadastro.

