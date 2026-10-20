Biache St Vaast نظرة عامة

El mundo del fútbol está de luto tras el repentino e inesperado fallecimiento del exguardameta de la Premier League Kevin Miller a los 57 años. Un referente del fútbol inglés que disputó más de 700 partidos como profesional, la muerte de Miller ha provocado una oleada de homenajes por parte de los numerosos clubes a los que representó durante una distinguida carrera que se extendió a lo largo de cuatro décadas.
El Watford ha completado el ambicioso fichaje del extalismán del West Ham United Michail Antonio, que llega libre. El veterano delantero regresa al fútbol inglés tras una breve etapa en Catar, con la intención de aportar la pegada necesaria para impulsar al Watford en la clasificación del Championship.
El regreso del Southampton a la Sky Bet Championship se convirtió en un asunto hostil, ya que fue objeto de burlas constantes por el escándalo del «Spygate» durante una derrota por 2-1 ante el Watford. El equipo de Tonda Eckert tuvo problemas para manejar el ambiente en Vicarage Road en su primer partido de liga desde la controversia de espionaje que descarriló su anterior campaña.