هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Biache St Vaast

Biache St Vaast نظرة عامة

Crystal Palace v Stockport Kevin Miller

Muere a los 57 años Miller, leyenda del Exeter y del Palace

El mundo del fútbol está de luto tras el repentino e inesperado fallecimiento del exguardameta de la Premier League Kevin Miller a los 57 años. Un referente del fútbol inglés que disputó más de 700 partidos como profesional, la muerte de Miller ha provocado una oleada de homenajes por parte de los numerosos clubes a los que representó durante una distinguida carrera que se extendió a lo largo de cuatro décadas.

Crystal PalaceK. Miller
West Ham United FC v Ipswich Town FC - Premier League

Antonio ficha por el Watford

El Watford ha completado el ambicioso fichaje del extalismán del West Ham United Michail Antonio, que llega libre. El veterano delantero regresa al fútbol inglés tras una breve etapa en Catar, con la intención de aportar la pegada necesaria para impulsar al Watford en la clasificación del Championship.

M. AntonioChampionship
Watford v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27

El Southampton, objeto de burlas por el ‘Spygate’ en la derrota de su regreso a la Championship

El regreso del Southampton a la Sky Bet Championship se convirtió en un asunto hostil, ya que fue objeto de burlas constantes por el escándalo del «Spygate» durante una derrota por 2-1 ante el Watford. El equipo de Tonda Eckert tuvo problemas para manejar el ambiente en Vicarage Road en su primer partido de liga desde la controversia de espionaje que descarriló su anterior campaña.

SouthamptonWatford vs Southampton
المزيد
October 2026
كأس فرنسا
يو اس توركوينج اف سي badge
يو اس توركوينج اف سي
TOC
Biache St Vaast badge
Biache St Vaast
BSV
المزيد

الترتيب

Bundesliga crestBundesliga

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
19Charlton crestCharlton123541118-714
خ
خ
ت
ت
خ
20Norwich crestNorwich124082022-212
ف
خ
خ
خ
خ
21Watford crestWatford123271020-1011
خ
ف
خ
خ
خ
22Burnley crestBurnley121561725-88
خ
خ
ت
ف
ت
23Derby crestDerby121471021-117
ت
خ
خ
ت
ت
المزيد

Wetten im Fokus

Freiburg vs Bayern München Wett-Tipp: Bayern setzt sich durch
شاهد المزيد من مقالات الرهان
Goal.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023 Goal المعلومات الواردة في Goal يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal