Biache St Vaast نظرة عامة

Muere a los 57 años Miller, leyenda del Exeter y del Palace

El mundo del fútbol está de luto tras el repentino e inesperado fallecimiento del exguardameta de la Premier League Kevin Miller a los 57 años. Un referente del fútbol inglés que disputó más de 700 partidos como profesional, la muerte de Miller ha provocado una oleada de homenajes por parte de los numerosos clubes a los que representó durante una distinguida carrera que se extendió a lo largo de cuatro décadas.