Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
adidas FIFA World Cup 2026 home kit launchadidas
Jetzt die Trikots der WM 2026 kaufen!
Angelica Daujotas

adidas veröffentlicht WM-Trikots von Deutschland (DFB), Argentinien, Spanien und weiteren Mannschaften [ANZEIGE]

adidas bringt vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 seine bislang größte Kollektion an WM-Trikots auf den Markt.

Während die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die größte Endrunde aller Zeiten, immer näher rückt, steht adidas mit der Vorstellung seiner bislang umfangreichsten Kollektion von Heimtrikots für Nationalmannschaften im Rampenlicht – eine umfassende Hommage an Identität, Innovation und Design. Im Vorfeld des Großereignisses 2026 hat die Marke 22 maßgeschneiderte Trikots für ihre Partnerverbände entworfen, von denen jedes eine Geschichte erzählt, die in der Tradition verwurzelt ist und gleichzeitig auf eine neue Ära des Sports hinweist.

Von den traditionellen himmelblauen Streifen Argentiniens über die neu interpretierte Geometrie des deutschen Trikots bis hin zu den vom Horizont inspirierten Farbtönen Japans – jedes Trikot verkörpert die Essenz seines Landes in einer frischen, zeitgemäßen Form. Die Kollektion spiegelt die sich weiterentwickelnde Sprache des Fußball-Designs wider, die Nostalgie mit Modernität verbindet, vergangene Triumphe würdigt und gleichzeitig die globale Energie einer neuen Generation von Spielern und Fans einfängt.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 1adidas

Diese Trikots sind mehr als nur ein modisches Statement, sie wurden mit der bislang fortschrittlichsten Performance-Technologie von adidas hergestellt. Jedes Trikot wurde so konzipiert, dass es den unterschiedlichen Klimabedingungen in Kanada, Mexiko und den USA standhält. Es verfügt über CLIMACOOL+-Materialien der nächsten Generation und körpergerechte Belüftungszonen, damit die Spieler auf der größten Bühne des Fußballs kühl und gelassen bleiben. Subtile Details – von linsenförmigen Wappen bis hin zu versteckten Inschriften – lohnen einer genaueren Betrachtung und schaffen ein Gefühl der Entdeckung, das über die 90 Minuten hinausgeht.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 2adidas

Für adidas ist die Kollektion 2026 nicht nur eine Hommage an den Nationalstolz, sondern auch eine Einladung zur Verbundenheit. "Ein Nationaltrikot ist ein Symbol für Zusammengehörigkeit und Stolz", sagt Sam Handy, GM von adidas Football. "Diese Designs würdigen die Wurzeln jeder Nation und feiern gleichzeitig eine neue Ära, in der jeder Fan, überall, Teil der Geschichte ist."

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 3adidas

Während sich der Fußball darauf vorbereitet, zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft Kontinente zu vereinen, fängt die neueste Kollektion von adidas diesen globalen Geist in Stoffform ein – sie verwebt Geschichte, Kultur und Innovation zu Trikots, die das nächste Kapitel dieses schönen Spiels prägen werden.

Fans müssen nicht lange warten, um die neuen Looks in die Hände zu bekommen, denn alle neuen adidas-Heimtrikots der Verbände sind ab Donnerstag, den 6. November 2025, erhältlich.

adidas FIFA Weltmeisterschaft 2026 Heimtrikots Galerie

Algerien

adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 3adidas

Argentinien

adidas FIFA World Cup 2026 - Argentina, Messiadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentinaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentina 2adidas

Belgien

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgiumadidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 1adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 2adidas

Chile

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 3adidas

Kolumbien

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 3adidas

Costa Rica

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 3adidas

Deutschland

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

Ungarn

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Hungaryadidas

Italien

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 3adidas

Japan

Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 2adidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 3adidas

Mexiko

Adidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidas

Nordirland

Adidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidas

Peru

Adidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidas

Schottland

Adidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidas

Spanien

Adidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidas

Schweden

Adidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidas

Ukraine

Adidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidas

Venezuela

Adidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidas

Wales

Adidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidas

0