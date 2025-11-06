adidas veröffentlicht WM-Trikots von Deutschland (DFB), Argentinien, Spanien und weiteren Mannschaften [ANZEIGE]

Während die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die größte Endrunde aller Zeiten, immer näher rückt, steht adidas mit der Vorstellung seiner bislang umfangreichsten Kollektion von Heimtrikots für Nationalmannschaften im Rampenlicht – eine umfassende Hommage an Identität, Innovation und Design. Im Vorfeld des Großereignisses 2026 hat die Marke 22 maßgeschneiderte Trikots für ihre Partnerverbände entworfen, von denen jedes eine Geschichte erzählt, die in der Tradition verwurzelt ist und gleichzeitig auf eine neue Ära des Sports hinweist.

Von den traditionellen himmelblauen Streifen Argentiniens über die neu interpretierte Geometrie des deutschen Trikots bis hin zu den vom Horizont inspirierten Farbtönen Japans – jedes Trikot verkörpert die Essenz seines Landes in einer frischen, zeitgemäßen Form. Die Kollektion spiegelt die sich weiterentwickelnde Sprache des Fußball-Designs wider, die Nostalgie mit Modernität verbindet, vergangene Triumphe würdigt und gleichzeitig die globale Energie einer neuen Generation von Spielern und Fans einfängt.

adidas

Diese Trikots sind mehr als nur ein modisches Statement, sie wurden mit der bislang fortschrittlichsten Performance-Technologie von adidas hergestellt. Jedes Trikot wurde so konzipiert, dass es den unterschiedlichen Klimabedingungen in Kanada, Mexiko und den USA standhält. Es verfügt über CLIMACOOL+-Materialien der nächsten Generation und körpergerechte Belüftungszonen, damit die Spieler auf der größten Bühne des Fußballs kühl und gelassen bleiben. Subtile Details – von linsenförmigen Wappen bis hin zu versteckten Inschriften – lohnen einer genaueren Betrachtung und schaffen ein Gefühl der Entdeckung, das über die 90 Minuten hinausgeht.

adidas

Für adidas ist die Kollektion 2026 nicht nur eine Hommage an den Nationalstolz, sondern auch eine Einladung zur Verbundenheit. "Ein Nationaltrikot ist ein Symbol für Zusammengehörigkeit und Stolz", sagt Sam Handy, GM von adidas Football. "Diese Designs würdigen die Wurzeln jeder Nation und feiern gleichzeitig eine neue Ära, in der jeder Fan, überall, Teil der Geschichte ist."

adidas

Während sich der Fußball darauf vorbereitet, zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft Kontinente zu vereinen, fängt die neueste Kollektion von adidas diesen globalen Geist in Stoffform ein – sie verwebt Geschichte, Kultur und Innovation zu Trikots, die das nächste Kapitel dieses schönen Spiels prägen werden.

Fans müssen nicht lange warten, um die neuen Looks in die Hände zu bekommen, denn alle neuen adidas-Heimtrikots der Verbände sind ab Donnerstag, den 6. November 2025, erhältlich.

adidas FIFA Weltmeisterschaft 2026 Heimtrikots Galerie

Algerien

Argentinien

Belgien

Chile

Kolumbien

Costa Rica

Deutschland

Ungarn

Italien

Japan

Mexiko

Nordirland

Peru

Schottland

Spanien

Schweden

Ukraine

Venezuela

Wales

