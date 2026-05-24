Meiste WM-Tore im Fußball: Welcher Spieler hat bei Weltmeisterschaften am häufigsten getroffen?

Die FIFA-Weltmeisterschaft ist der Höhepunkt des internationalen Fußballs, eine Bühne, auf der Legenden geboren und Rekorde aufgestellt werden. Unter den vielen Glanzleistungen, die bei diesem Turnier vollbracht werden, gehören Tore auf der größten Bühne zu den am meisten gefeierten. Im Laufe der Jahre haben sich eine Handvoll Spieler einen Platz in der Geschichte gesichert, indem sie sich bei mehreren Weltmeisterschaften als Torjäger profilierten.

Hier wirft GOAL einen detaillierten Blick auf die besten Torschützen aller Zeiten in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft, ihren legendären Status und das, was sie unvergesslich gemacht hat.