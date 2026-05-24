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Klose Messi Mbappe World Cup mixGetty/GOAL composite
Anselm Noronha

Meiste WM-Tore im Fußball: Welcher Spieler hat bei Weltmeisterschaften am häufigsten getroffen?

Weltmeisterschaft
L. Messi
Kylian Mbappé
M. Klose
Deutschland
Argentinien
Frankreich
Pele
Brasilien
Gerd Müller
Thomas Müller
R. Lima
J. Fontaine
S. Kocsis
Jürgen Klinsmann
H. Rahn
G. Batistuta
G. Lineker
T. Cubillas
G. Lato
Peru
England
BR Deutschland
Polen
Ungarn

Erfahrt hier, wer die meisten WM-Tore im Fußball erzielt hat.

Die FIFA-Weltmeisterschaft ist der Höhepunkt des internationalen Fußballs, eine Bühne, auf der Legenden geboren und Rekorde aufgestellt werden. Unter den vielen Glanzleistungen, die bei diesem Turnier vollbracht werden, gehören Tore auf der größten Bühne zu den am meisten gefeierten. Im Laufe der Jahre haben sich eine Handvoll Spieler einen Platz in der Geschichte gesichert, indem sie sich bei mehreren Weltmeisterschaften als Torjäger profilierten.   

Hier wirft GOAL einen detaillierten Blick auf die besten Torschützen aller Zeiten in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft, ihren legendären Status und das, was sie unvergesslich gemacht hat. 

  • Miroslav Klose Germany 2014Getty

    Miroslav Klose | Deutschland | 16 Tore

    • Turniere: 2002, 2006, 2010, 2014
    • WM-Spiele: 24
    • Tore pro Spiel: 0.67

    Miroslav Klose hält den Rekord für die meisten Tore in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaften und übertraf Ronaldos vorherigen Rekord während der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Als klassischer Torjäger mit außergewöhnlichem Stellungsspiel traf Klose bei vier Weltmeisterschaften in Folge und gewann schließlich 2014 mit Deutschland den Weltmeistertitel. Bemerkenswert ist, dass Klose Ronaldos Rekord während des denkwürdigen 7:1-Sieges Deutschlands über Brasilien im Jahr 2014 brach.

    • Werbung
  • Ronaldo Brazil 2002Getty

    Ronaldo Nazario | Brasilien | 15 Tore

    • Turniere: 1998, 2002, 2006
    • WM-Spiele: 19
    • Tore pro Spiel: 0.79

    "O Fenomeno" war bekannt für sein explosives Tempo und seine eiskalte Torausbeute und trug mit acht Toren maßgeblich zum fünften Weltmeistertitel Brasiliens im Jahr 2002 bei. Außerdem gewann er bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2002 den Goldenen Schuh.

  • Gerd Muller West Germany 1974 World CupGetty Images

    Gerd Müller | Deutschland | 14 Tore

    • Turniere: 1970, 1974
    • WM-Spiele: 13
    • Tore pro Spiel: 1.08

    Gerd Müller, oft als "Der Bomber" bezeichnet, war ein unglaublich torgefährlicher Stürmer mit einer außergewöhnlichen Torquote pro Spiel.

    Müller war Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 1970 und spielte eine Schlüsselrolle beim Sieg der Bundesrepublik Deutschland bei der Weltmeisterschaft 1974, die sie auf heimischem Boden gewannen. Bemerkenswert ist, dass er allein beim Turnier 1970 in nur sechs Spielen 10 Tore erzielte.

  • Just Fontaine France 1958 World Cup

    Just Fontaine | Frankreich | 13 Tore

    • Turniere: 1958
    • WM-Spiele: 6
    • Tore pro Spiel: 2.17

    Just Fontaine dominierte die Weltmeisterschaft 1958 und schrieb Fußballgeschichte, indem er in einem einzigen Turnier unglaubliche 13 Tore erzielte. Diese bemerkenswerte Leistung ist bis heute unübertroffen: Sie stellt den Rekord für die meisten Tore dar, die jemals in einer einzigen Weltmeisterschaft erzielt wurden, und zeugt von seinem unvergleichlichen Können und seinen Torjägerqualitäten auf der größten Bühne des Sports.  

  • Messi-Argentina-2022-World-CupGetty

    Lionel Messi | Argentinien | 13 Tore

    • Turniere: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
    • WM-Spiele: 26
    • Tore pro Spiel: 0.50

    Er wurde zum jüngsten Argentinier, der bei einer Weltmeisterschaft spielte und ein Tor erzielte. Nachdem er 2010 trotz guter Leistungen Schwierigkeiten hatte, Tore zu schießen, führte Messi Argentinien 2014 ins WM-Finale, wo man zwar mit 0:1 gegen Deutschland verlor, er aber den Goldenen Ball gewann. Bei der Weltmeisterschaft 2018 erzielte er ein Tor, bevor er Argentinien zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 führte – dabei traf er in jedem K.o.-Spiel, darunter zwei Tore im Finale gegen Frankreich. Er gewann erneut den Goldenen Ball und war damit der erste Spieler, der diese Auszeichnung zweimal erhielt.

  • Mbappe-France-2022-World-Cup-finalGetty

    Kylian Mbappe | Frankreich | 12 Tore

    • Turniere: 2018, 2022
    • WM-Spiele: 14
    • Tore pro Spiel: 0.86

    Kylian Mbappe hat sich als jüngster aktiver Spieler unter den besten Torschützen endgültig als einer der ganz Großen der Moderne etabliert. Er erzielte 2018 vier Tore und 2022 unglaubliche acht Tore, darunter einen Hattrick im Finale. Kann er Kloses Rekord möglicherweise schon 2026 knacken?

  • Pelé 1970 final Seleção 04 08 2017Acervo Pelé

    Pele | Brasilien | 12 Tore

    • Turniere: 1958, 1962, 1966, 1970
    • WM-Spiele: 14
    • Tore pro Spiel: 0.86

    Pele, der weithin als der größte Spieler der Geschichte gilt, war dreimaliger Weltmeister. Schon früh in seiner Karriere prägte er den Sport nachhaltig mit einer umwerfenden Leistung bei der Weltmeisterschaft 1958, als er gerade einmal 17 Jahre alt war.

    Er wurde 1958, 1962 und 1970 Weltmeister. 

  • Die besten Torjäger der WM-Geschichte in der Übersicht

    PlatzSpielerLandToreSpieleTurniereTore pro Spiel
    1Miroslav KloseDeutschland16244 (2002–2014)0.67
    2Ronaldo NazarioBrasilien15193 (1998–2006)0.84
    3Gerd MüllerDeutschland14132 (1970–1974)1.08
    4Just FontaineFrankreich1361 (1958)2.17
    5Lionel MessiArgentinien13265 (2006-2022)0.50
    6Kylian MbappeFrankreich12142 (2018–2022)0.86
    PeleBrasilien12144 (1958-1970)0.86
    7Sandor KocsisUngarn1151 (1954)2.20
    8Jürgen KlinsmannDeutschland11173 (1990-1998)0.65
    9Helmut RahnDeutschland10102 (1954-1958)1.00
    10Gary LinekarEngland10122 (1986-1990)0.83
    Gabriel BatistutaArgentinien10123 (1994-2002)0.83
    11Teofilo CubillasPeru10133 (1970-1982)0.77
    12Thomas MüllerDeutschland10192 (2010-2022)0.53
    13Grzegorz LatoPolen10203 (1974-1982)0.50

    * Fettgedruckte Spieler sind noch in ihren Nationalmannschaften aktiv