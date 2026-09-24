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Vorschau auf das Freundschaftsspiel USA gegen Peru: Alles, was Sie wissen müssen

Peru
USA
M. Pochettino
T. Adams
C. Sullivan

Umfassende Spielvorschau auf das Freundschaftsspiel der USMNT gegen Peru. Wir sprechen über Taktik, Teamnews, Form und mehr.

USA gegen Peru beginnt am 26. Sep. 2026 um 16:30 Uhr EST und 20:30 Uhr GMT.

Pochettino setzt auf die Youngster

USMNT-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat einen experimentellen Kader mit 13 Spielern ohne Länderspieldebüt nominiert, dessen Durchschnittsalter unter 23 Jahren liegt. Achtet auf das 16-jährige Philadelphia-Union-Toptalent Cavan Sullivan, der 2026 in 26 MLS-Einsätzen an 12 Toren beteiligt war. Für die nötige Balance sorgen die etablierten Stars Tyler Adams und Antonee Robinson mit dringend benötigter Erfahrung. Christian Pulisic und Folarin Balogun werden für diesen Spielblock gegen Peru, Chile, Mexiko und Kanada geschont.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

Peru will sich nach einem enttäuschenden Zyklus neu aufstellen

Peru befindet sich in einer Umbruchphase, nachdem die Mannschaft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in der CONMEBOL-Region verpasst hat. Die peruanischen Veteranen Pedro Gallese, Yoshimar Yotún und Stürmer Gianluca Lapadula sollen zu den Stützen der Mannschaft werden. Große Hoffnungen ruhen außerdem auf Erick Noriega von Gremio im defensiven Mittelfeld sowie auf den Außenverteidigern Marcos Lopez (FC Kopenhagen) und Oliver Sonne (Burnley).

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

Voraussichtliche USA-Startelf

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

Teamnews & Kader

Form

USA

USA - Form

PAR
S4-1
AUS
S2-0
TUR
N3-2
BIH
S2-0
BEL
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
PER

PER - Form

BOL
S2-0
SEN
N2-0
HON
U2-2
HAI
S1-2
ESP
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

USAUnentschiedenPeru
1
1
0
Freundschaftsspiele
USA badge
USA
USA
1
Peru badge
Peru
PER
1
END
Freundschaftsspiele
USA badge
USA
USA
2
Peru badge
Peru
PER
1
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Tabelle

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