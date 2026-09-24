USA gegen Peru beginnt am 26. Sep. 2026 um 16:30 Uhr EST und 20:30 Uhr GMT.

Pochettino setzt auf die Youngster

USMNT-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat einen experimentellen Kader mit 13 Spielern ohne Länderspieldebüt nominiert, dessen Durchschnittsalter unter 23 Jahren liegt. Achtet auf das 16-jährige Philadelphia-Union-Toptalent Cavan Sullivan, der 2026 in 26 MLS-Einsätzen an 12 Toren beteiligt war. Für die nötige Balance sorgen die etablierten Stars Tyler Adams und Antonee Robinson mit dringend benötigter Erfahrung. Christian Pulisic und Folarin Balogun werden für diesen Spielblock gegen Peru, Chile, Mexiko und Kanada geschont.

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Peru will sich nach einem enttäuschenden Zyklus neu aufstellen

Peru befindet sich in einer Umbruchphase, nachdem die Mannschaft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in der CONMEBOL-Region verpasst hat. Die peruanischen Veteranen Pedro Gallese, Yoshimar Yotún und Stürmer Gianluca Lapadula sollen zu den Stützen der Mannschaft werden. Große Hoffnungen ruhen außerdem auf Erick Noriega von Gremio im defensiven Mittelfeld sowie auf den Außenverteidigern Marcos Lopez (FC Kopenhagen) und Oliver Sonne (Burnley).

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Voraussichtliche USA-Startelf

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

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