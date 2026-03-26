Leihgabe des FC Bayern verweigert Berufung in Nationalmannschaft: "Ich habe mich bewusst dagegen entschieden"

Im Januar verhalf Trainer Vincent Kompany dem Mittelfeldspieler zu seinen ersten beiden Bundesligaspielen, ehe er am Deadline Day per Leihe bis Saisonende zum 1. FC Köln wechselte. "Er soll jetzt regelmäßig Bundesliga-Einsätze sammeln und so den nächsten Schritt machen", sagte Sportdirektor Christoph Freund zum Abschied. "Felipe ist ein richtig guter Fußballer mit einem außergewöhnlich starken linken Fuß und hat viel Potential für die Zukunft."

Kölns Sportchef Thomas Kessler erklärte: "Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld." Obwohl sich Chavez laut Abendzeitung in Köln grundsätzlich wohlfühlt, verläuft die sportliche Akklimatisierung noch beschwerlich.

In den sieben Spielen seit seinem Wechsel wurde Chavez zwar immerhin viermal eingewechselt, kam dabei aber nur auf insgesamt 39 Minuten. Köln gewann keine dieser Partien und schlitterte tiefer in der Abstiegskampf, als Konsequenz wurde Trainer Lukas Kwasniok entlassen und durch Rene Wagner ersetzt.