Noch bevor er erstmals für die Profis des FC Bayern auflief, debütierte Felipe Chavez im Oktober in einem Testspiel gegen Chile für Perus Nationalmannschaft. Und das auch noch mit der ganz besonderen Rückennummer 14, die sowohl in Peru als auch in München einst Ikone Claudio Pizarro gehörte.
Leihgabe des FC Bayern verweigert Berufung in Nationalmannschaft: "Ich habe mich bewusst dagegen entschieden"
Im Januar verhalf Trainer Vincent Kompany dem Mittelfeldspieler zu seinen ersten beiden Bundesligaspielen, ehe er am Deadline Day per Leihe bis Saisonende zum 1. FC Köln wechselte. "Er soll jetzt regelmäßig Bundesliga-Einsätze sammeln und so den nächsten Schritt machen", sagte Sportdirektor Christoph Freund zum Abschied. "Felipe ist ein richtig guter Fußballer mit einem außergewöhnlich starken linken Fuß und hat viel Potential für die Zukunft."
Kölns Sportchef Thomas Kessler erklärte: "Mit seinen Offensivfähigkeiten gibt er uns zusätzliche Variabilität im Mittelfeld." Obwohl sich Chavez laut Abendzeitung in Köln grundsätzlich wohlfühlt, verläuft die sportliche Akklimatisierung noch beschwerlich.
In den sieben Spielen seit seinem Wechsel wurde Chavez zwar immerhin viermal eingewechselt, kam dabei aber nur auf insgesamt 39 Minuten. Köln gewann keine dieser Partien und schlitterte tiefer in der Abstiegskampf, als Konsequenz wurde Trainer Lukas Kwasniok entlassen und durch Rene Wagner ersetzt.
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Köln oder FC Bayern? Felipe Chavez vor unklarer Zukunft
Trotz den durchwachsenen Entwicklungen in Köln sollte Chavez eigentlich im peruanischen Kader für die anstehenden Testspiele gegen Senegal und Honduras stehen - doch er verzichtete freiwillig. Für die WM im kommenden Sommer ist Peru übrigens nicht qualifiziert.
"Obwohl es eine große Ehre und Wertschätzung meiner sportlichen Leistung ist, habe ich mich bewusst gegen die Spiele mit der peruanischen Nationalmannschaft entschieden", sagte Chavez, der als Sohn eines peruanischen Vaters und einer deutschen Mutter im bayerischen Aichach geboren wurde, dem Express. "Mein Fokus liegt ganz klar darauf, meinen Verein und die Mannschaft in einer schwierigen Saisonphase bestmöglich zu unterstützen. Daher werde ich die anstehende Länderspielpause nutzen, um mich weiter anzubieten und um den 1. FC Köln bei der Mission Klassenerhalt optimal zu unterstützen."
Unklar ist nicht nur der Ligaverbleib seiner Mannschaft, sondern auch seine eigene Zukunft. Köln besitzt eine Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich. Sollte sie gezogen werden, könnten die Münchner Chavez 2027 oder 2028 per Rückkaufklausel zurückholen. Es handelt sich somit um das gleiche Modell wie bei Noel Aseko. Nachdem ihn Leihklub Hannover 96 fest verpflichtet hatte, holten ihn die Münchner umgehend zurück.