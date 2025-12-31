أخبار النصر اليوم | جورج جيسوس يُهاجم الصحفيين، وحكم سابق: الاتفاق ظُلم أمام رفاق رونالدو!

أوضح الحكم المصري السابق، محمد كمال ريشة، أن الحكم السعودي شكري الحنفوش ظلم الاتفاق أمام النصر بعدما حرمه من زيادة عددية في وقت مبكر جدًا من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

كان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه الناصر عند الدقيقة الخامسة من المباراة بعد تدخله العنيف ضد مدالله العليان، ولكنه تراجع عن قراره بعد مراجعته اللقطة عبر تقنية الفيديو، إذ قام حكم الفيديو باستدعائه.

وأوضح ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية، أن تدخل حكم الـVAR وتراجع الحكم عن الطرد قراران خاطئان تمامًا، موضحًا أن تدخل الناصر كان على أسفل الحذاء وفي منطقة غير محمية وأدى إلى إيذاء قدم اللاعب المنافس، مشددًا على أنه "كان ينبغي للحكم الإصرار على قراره بإشهار البطاقة الحمراء، خاصة أن الكرة لم تكن محل منافسة".