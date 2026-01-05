أخبار الهلال اليوم | عرض لإنقاذ حلم البليهي .. تشكيك في "ولاء" روبن نيفيش وروما يرد على عودة سعود!

الهلال ينتزع الصدارة: دعونا نصفق لإنزاجي "المتنوع" .. هدايا ضمك جعلت مهمته أصعب والحمدان قد لا يغادر وحده!

جاء العام الجديد "2026" ليحمل البشرى إلى الهلال، بأكثر من مجرد فوز، بثنائية في شباك ضمك، في أبها، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

الهلال فاز بثنائية نظيفة، حملت توقيع داروين نونيز وماركوس ليوناردو، في الدقيقتين 35 و53، ليقبض الزعيم على صدارة دوري روشن، مع الوصول للنقطة 32، متفوقًا بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، بينما حل ضمك في المركز الرابع عشر، برصيد 9 نقاط.

فقد النصر صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما حافظ عليه لـ11 جولة لُعبت فعليًا، ذلك بعد خسارته 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق والخسارة أمام الأهلي، ونجاح منافسه، المتصدر الجديد، الهلال في الفوز اليوم على ضمك بثنائية دون رد.

أثار الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من التساؤلات حول قراره الذي اتخذه في مباراة ضمك، وما إذا كان الزعيم ارتكب مخالفة قانونية.

"الاهتمام بأدق التفاصيل".. كان ذلك الوصف الذي أطلقه الناقد الرياضي عماد السالمي، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول أدائه في مباراة ضمك، التي شهدت صعود الأزرق لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي، مستفيدًا من تعثر جاره النصر.

لا يزال ملف جدولة مباريات دوري روشن السعودي، خلال موسم 2025-2026، يضع الكثير من علامات الاستفهام، في ظل التنافس حول النادي الأكثر تعرضًا للظلم بشأن توزيع المباريات، المقرر من قِبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.