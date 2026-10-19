Vitry FC نظرة عامة

يستعد باريس سان جيرمان، بحسب التقارير، لإبرام صفقة ضخمة في شهر يناير للتعاقد مع الموهبة الشابة في باير ليفركوزن إبراهيم مازا، بعدما تعرّض خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة في الركبة أنهت موسمه. ويواجه النادي الفرنسي منافسة شرسة للحصول على الدولي الجزائري الذي يحظى بتقييم عالٍ، في ظل بحث لويس إنريكي الملحّ عن بديل هجومي.
بعد فوزه الكبير على برشلونة بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، يستضيف باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي فريق ليون على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى الضيف لاستعادة توازنه بعد خيبة أمله الأوروبية في منتصف الأسبوع.