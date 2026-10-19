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Vitry FC

Vitry FC نظرة عامة

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من أجل تعويض كفاراتسخيليا .. باريس سان جيرمان يستهدف نجم الجزائر

يستعد باريس سان جيرمان، بحسب التقارير، لإبرام صفقة ضخمة في شهر يناير للتعاقد مع الموهبة الشابة في باير ليفركوزن إبراهيم مازا، بعدما تعرّض خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة في الركبة أنهت موسمه. ويواجه النادي الفرنسي منافسة شرسة للحصول على الدولي الجزائري الذي يحظى بتقييم عالٍ، في ظل بحث لويس إنريكي الملحّ عن بديل هجومي.

انتقالاتإبراهيم مازة
Paris Saint-Germain vs Lyon

تقديم مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي: الفريق الباريسي الزاخر بالقوة الهجومية يستهدف الصدارة أمام ليون

بعد فوزه الكبير على برشلونة بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، يستضيف باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي فريق ليون على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى الضيف لاستعادة توازنه بعد خيبة أمله الأوروبية في منتصف الأسبوع.

باريس سان جيرمان ضد ليونالدوري الفرنسي
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October 2026
كأس فرنسا
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سيدان
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الترتيب

Championship crestChampionship

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
28Al-Khubara crestAl-Khubara6003101000
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29Al-Sahari crestAl-Sahari600106-60
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30ALHAFAR crestALHAFAR6002161330
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31ALSHUABA crestALSHUABA00000000
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32Kumait crestKumait50208538
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