Suiza vs Argelia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 03/07/26

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Mejores apuestas Suiza vs Argelia

Victoria de Suiza ⭐ @ 2.06 en 1xBet

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.87 en 1xBet

Breel Embolo anota o da una asistencia ⭐ @ 2.05 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Suiza 2-1 Argelia

Suiza 2-1 Argelia Predicción de los goleadores: Suiza: Breel Embolo, Johan Manzambi - Argelia: Amine Gouiri

Suiza se quedó con un sabor de boca amargo tras su empate en la jornada inaugural contra Qatar, pero ha ido de menos a más desde entonces.

Una contundente goleada por 4-1 a Bosnia y Herzegovina fue seguida por una victoria ante Canadá, demostrando que el equipo de Murat Yakin tiene mucho peligro. Con esta dinámica, verán con muy buenos ojos sus opciones de sellar su pase a los cuartos de final por sexta vez en su historia.

Por otro lado está Argelia, que supera la fase de grupos por segunda vez en toda su trayectoria. El conjunto dirigido por Vladimir Petković hizo lo justo y necesario para avanzar: empató con Austria tras caer ante Argentina y venció a Jordania.

El cuadro suizo supondrá otra prueba de fuego exigente, pero los Zorros del Desierto cuentan con suficiente calidad en sus filas como para plantar cara.

Alineaciones Probables Suiza vs Argelia

Posible alineación de Suiza:

Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo.

Posible alineación de Argelia:

Zidane, Belghali, Mandi, Tougai, Aït-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi, Mahrez, Aouar, Gouiri.

Las mejores apuestas Suiza vs Argelia

1er Pronóstico Suiza vs Argelia: Victoria de Suiza @ 2.06 en 1xBet

La 'Rossocrociati' sigue su marcha

La confianza debe de estar por las nubes en el bando suizo tras imponerse a los anfitriones, Canadá, en el último partido de la fase de grupos. No obstante, Argelia tiene dinamita arriba. Cuentan con Riyad Mahrez en su arsenal ofensivo, aunque atrás se mostraron vulnerables por momentos. Por esa razón, nos decantamos por un triunfo helvético en Vancouver.

Ninguno de los dos combinados arrastra bajas importantes por lesión, por lo que podremos ver dos once de gala sobre el verde. Sobre el papel, los europeos cuentan con un punto más de calidad en sus filas, aunque la diferencia es mínima.

Lo que sí será interesante ver es a quién alinea Vladimir Petković bajo palos, ya que ni Luca Zidane ni Oussama Benbout han terminado de convencer en lo que va de torneo.

La escuadra suiza puede sacar tajada de esa incertidumbre defensiva para terminar de llevarse el gato al agua. Dicho esto, no sería ninguna sorpresa que este duelo se alargara hasta la prórroga.

2ºPronóstico Suiza vs Argelia: Ambos equipos anotan @ 1.87 en 1xBet

Fragilidad defensiva en ambas áreas

Suiza solo ha podido mantener su portería a cero en una ocasión en lo que va de 2026, encajando nueve goles en siete encuentros. No llegaríamos a decir que son débiles en el aspecto defensivo, pero desde luego no son un muro impenetrable. Argelia, por su parte, ha sufrido en sus compromisos oficiales recientes, recibiendo 9 tantos en sus últimos cinco partidos.

Por este motivo, esperamos goles en ambas porterías, con dos equipos que saldrán a intercambiar golpes en el BC Place. Los Zorros del Desierto ya no son la amenaza de hace unos años, pero siguen teniendo futbolistas determinantes que pueden meter en problemas a los helvéticos.

Murat Yakin confiará en su pizarra para plantear un partido que le permita superar a los norteafricanos. Que logren dejar la portería a cero ya parece menos probable. Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde 1986 y todo apunta a que será un choque fascinante.

3er Pronóstico Suiza vs Argelia: Breel Embolo anota o da una asistencia @ 2.05 en 1xBet

Confianza ciega en el ariete suizo que busca hacer historia

No hay ninguna duda sobre quién es el principal candidato a ver puerta cuando estos dos equipos se vean las caras en la Columbia Británica.

Breel Embolo ha mandado el balón al fondo de la red en 25 ocasiones con la camiseta de Suiza, repartiendo además 20 asistencias. Es el gran favorito para las casas de apuestas a la hora de marcar en este partido y nosotros compramos esa idea.

Embolo llega a la cita con un gran registro de 6 contribuciones de gol (goles o asistencias) en sus últimos 6 partidos y estará deseando prolongar su racha. Promedia una participación directa en jugada de gol cada dos partidos en este torneo, lo que demuestra su regularidad en el panorama internacional.

Mahrez se presenta como la principal baza ofensiva de Argelia y se podría argumentar que el peso del ataque recae demasiado sobre sus hombros.

Si hay que elegir a un solo jugador para agitar el partido, Embolo es la opción idónea en cualquier operador. El delantero se encuentra a tan solo cinco goles de convertirse en el quinto futbolista suizo en alcanzar los 30 tantos con su selección.