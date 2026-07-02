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Cómo ver Switzerland vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Argelia se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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Suiza y Argelia se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver, con el ganador asegurando un puesto en los dieciseisavos de final ante Ghana o Colombia.

Los suizos llegan como líderes del Grupo B tras completar la fase de grupos con siete puntos. Bajo las órdenes de Murat Yakin, el equipo venció a Canadá en el último partido de la fase de grupos y no ha perdido en sus últimos nueve partidos. Su solidez defensiva ha sido notable: solo han encajado más de un gol en uno de sus últimos 14 encuentros.

Argelia, por su parte, llegó a esta ronda como tercera clasificada del Grupo J después de un agónico empate 3-3 ante Austria en la última jornada. Vladimir Petkovic ha construido un equipo con carácter, que solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos, la derrota ante Argentina en la fase de grupos.

Riyad Mahrez, con 35 años, sigue siendo el referente ofensivo argelino. El delantero marcó un doblete ante Austria y llega a Vancouver en un buen momento de forma. A su lado, Houssem Aouar ha adoptado un rol más profundo en el mediocampo que le ha permitido asistir con eficacia.

Granit Xhaka, capitán y motor del juego suizo, es la contraparte en el bando helvético. El centrocampista del Sunderland, con 33 años, sigue siendo indispensable para el esquema de Yakin y guiará a su selección en un duelo que se presenta igualado sobre el papel.

Ambas selecciones tienen opciones reales de llegar a los cuartos de final, una ronda en la que se encontrarían por primera vez ante un rival del top 10 del ranking FIFA. Antes, hay trabajo por hacer en Vancouver.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Suiza, dirigida por Murat Yakin, no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este encuentro. El once probable contempla a Gregor Kobel bajo palos; Manuel Akanji, Luca Jaquez, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez en defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en el doble pivote; Ruben Vargas, Johan Manzambi y Dan Ndoye en el mediocampo ofensivo; y Breel Embolo como delantero centro.

Argelia, bajo la batuta de Vladimir Petkovic, tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados. El once proyectado sitúa a Oussama Benbot en portería; Aissa Mandi, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri en la línea defensiva; Nabil Bentaleb y Houssem Aouar en el centro del campo; Ibrahim Maza y Fares Chaibi como interiores; con Riyad Mahrez y Amine Gouiri formando el ataque. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega al partido con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Canadá el 24 de junio, con goles de Ruben Vargas y Johan Manzambi. Antes, golearon 4-1 a Bosnia y Herzegovina el 18 de junio. Sus únicos puntos cedidos llegaron en dos empates a uno, ante Catar en la fase de grupos y ante Australia en un amistoso previo al torneo. En esos cinco partidos, Suiza anotó 13 goles y encajó cinco.

Argelia acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue el dramático 3-3 ante Austria el 28 de junio, en el que Mahrez firmó un doblete. Antes, los argelinos vencieron 2-1 a Jordania el 23 de junio gracias a un gol tardío de Gouiri. Su única derrota en este tramo fue la caída 3-0 ante Argentina. En los amistosos previos al Mundial, ganaron 4-0 a Bolivia y 1-0 a Holanda.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos recientes de enfrentamientos directos entre Suiza y Argelia. Los antecedentes históricos se remontan a dos amistosos: una derrota argelina 2-1 en noviembre de 1983 y otra 2-0 en mayo de 1986. Este partido en el BC Place de Vancouver es, en la práctica, el primer duelo oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

Suiza terminó primera en el Grupo B del Mundial 2026. Argelia avanzó como tercera clasificada del Grupo J.