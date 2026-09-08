+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
World Cup
World Cup Resumen
World Cup, partidos y resultados
Más
lunes, 13 de julio
martes, 14 de julio
viernes, 17 de julio
sábado, 18 de julio
Posiciones
Más
En directo
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Gotham FC
1 - 0
|26
|16
|6
|4
|32
|19
|13
|54
|2
|San Diego Wave FC
|26
|15
|3
|8
|38
|27
|11
|48
|3
|Washington Spirit
|25
|14
|4
|7
|36
|23
|13
|46
|4
|Utah Royals
|25
|13
|3
|9
|41
|33
|8
|42
|5
|Portland Thorns
|25
|12
|6
|7
|42
|34
|8
|42
Última actualización hace 17 minutos