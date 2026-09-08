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World Cup

World Cup Resumen

Ballon d'Or Power Rankings GFX

Clasificación de poder de BDO: ¿quién ganará el Balón de Oro 2026?

Con la duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo presumiblemente quedando ya en el retrovisor, la lucha por el Balón de Oro no se había sentido tan abierta en casi 20 años, con innumerables jugadores empezando ahora cada temporada creyendo que tienen opciones de conquistar el premio individual más prestigioso que ofrece el fútbol. Ousmane Dembele resurgió de una carrera marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y vuelve a estar entre un nutrido grupo de candidatos en 2026.

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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026

«¡Rodri es el Messi del fútbol español!», De la Fuente elogia al centrocampista

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha deshecho en elogios hacia Rodri tras el mediático cambio del centrocampista del Manchester City al Barcelona este año. El técnico nacional comparó con orgullo a su talismán en el centro del campo con Lionel Messi y, además, aprovechó la ocasión para rendir un encendido homenaje al legendario argentino después de su reciente retirada del fútbol internacional.

RodriL. Messi
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«Qué suerte tuve, Leo...»: Enzo escribe una emotiva despedida a Messi

La estrella del Chelsea Enzo Fernández ha compartido un homenaje muy personal y emotivo a Lionel Messi tras la sorprendente decisión del legendario delantero de retirarse del fútbol internacional con Argentina. El centrocampista, que alcanzó fama mundial junto a su ídolo, expresó el profundo impacto que el ocho veces ganador del Balón de Oro tuvo en su carrera y en su vida.

L. MessiEnzo Fernández
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