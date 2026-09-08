Clasificación de poder de BDO: ¿quién ganará el Balón de Oro 2026?

Con la duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo presumiblemente quedando ya en el retrovisor, la lucha por el Balón de Oro no se había sentido tan abierta en casi 20 años, con innumerables jugadores empezando ahora cada temporada creyendo que tienen opciones de conquistar el premio individual más prestigioso que ofrece el fútbol. Ousmane Dembele resurgió de una carrera marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y vuelve a estar entre un nutrido grupo de candidatos en 2026.