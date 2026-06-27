Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Algeria vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de transmisión en línea disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argelia y Austria se enfrentan este 27 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City en el partido definitivo del Grupo J del Mundial 2026, con un lugar garantizado en los octavos de final en juego para ambas selecciones.

Argentina ya selló el primer puesto del grupo, dejando a argelinos y austriacos a decidir entre ellos quién avanza como segundo clasificado y quién lo hace, en el mejor de los casos, como uno de los mejores terceros del torneo. Los dos llegan con tres puntos tras remontar sus respectivas derrotas ante los campeones del mundo con victorias sobre Jordania.

La remontada de Argelia ante Jordania fue un ejercicio de carácter. Vladimir Petkovic vio a su equipo ir por detrás antes de que Amine Gouiri perforara la red a ocho minutos del final para mantener vivas las esperanzas de los Fennecs. Riyad Mahrez, descansado en la derrota ante Argentina, arrancó ese partido y se espera que vuelva a liderar el ataque.

Austria, por su parte, sufrió una lección de Lionel Messi en Dallas, cayendo 2-0 ante Argentina en la segunda jornada. El equipo de Ralf Rangnick había arrancado la fase de grupos con una victoria 3-1 sobre Jordania, y su mejor diferencia de goles respecto a Argelia significa que un empate les bastaría para pasar como segundos del grupo.

El partido tiene una arista que complica los incentivos de ambos equipos. El segundo clasificado del Grupo J se enfrenta en el siguiente turno a España, favorita al título, mientras que el tercer puesto tiene perspectivas de un rival más asequible en octavos. Esa dinámica ha generado comparaciones con la infame 'Vergüenza de Gijón' de 1982, y el hecho de que ambos equipos conozcan de antemano todas las permutaciones del cuadro añade una capa de tensión táctica poco habitual.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre cómo y dónde ver Argelia vs Austria en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Argelia llega al partido sin bajas confirmadas por lesión ni sanción. Vladimir Petkovic tiene previsto alinear a Luca Zidane bajo los palos, con una defensa formada por Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aissa Mandi y Rayan Ait Nouri. Nabil Bentaleb y Hicham Boudaoui cubrirán la medular, con Fares Chaibi e Ibrahim Maza por detrás de Riyad Mahrez y Amine Gouiri en ataque.

Austria tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro. Ralf Rangnick apunta a Alexander Schlager en portería, con Konrad Laimer, Stefan Posch, David Alaba y Kevin Danso en la línea defensiva. Nicolas Seiwald y Romano Schmid formarían el doble pivote, con Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Xaver Schlager en las posiciones interiores, y Michael Gregoritsch como referencia ofensiva. Se añadirán actualizaciones si surge nueva información antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argelia acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Jordania el 23 de junio, sellada por el tanto tardío de Gouiri. Antes de eso, cayeron 3-0 ante Argentina en la primera jornada. En los amistosos previos al torneo, los Fennecs golearon 4-0 a Bolivia y se impusieron 1-0 a Holanda, con un empate a cero ante Uruguay en marzo. En esos cinco encuentros, Argelia marcó ocho goles y encajó cuatro.

Austria presenta el mismo registro de tres victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue la derrota 2-0 ante Argentina el 22 de junio en Dallas. Antes de ese tropiezo, los austriacos habían vencido 3-1 a Jordania en la primera jornada. En la fase de preparación, sumaron triunfos ante Túnez (1-0) y Corea del Sur (1-0), además de una contundente victoria 5-1 sobre Ghana en marzo. En total, Austria marcó nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Argelia y Austria. Este partido de la tercera jornada en Kansas City representa el registro más reciente entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Austria ocupa actualmente la segunda posición y Argelia la tercera antes de este decisivo partido de la última jornada.