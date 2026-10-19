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شاتو نظرة عامة

Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026

شاهده يعيد كتابة تاريخ إنجلترا.. جود بيلينجهام يمنح هاري كين لقب "الأعظم على الإطلاق"

أطلق جود بيلينجهام لقب "الأعظم على الإطلاق" على هاري كين بعد أن أعاد قائد إنجلترا مرة أخرى كتابة كتب التاريخ على الساحة العالمية. ولعب نجم ريال مدريد دورًا محوريًا بعدما ضمن منتخب الأسود الثلاثة مكانه في صدارة المجموعة L بفوز شاق على بنما.

جود بيلينجهامهاري كين
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October 2026
كأس فرنسا
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شاتو
CHA
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لوسيتانوس
LUS
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الترتيب

Super League crestSuper League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
11Brest crestBrest8233141229
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12Toulouse crestToulouse7232121119
ف
ت
ف
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13Auxerre crestAuxerre73041117-69
ف
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ف
ف
خ
14Strasbourg crestStrasbourg72141215-37
خ
خ
خ
ت
ف
15Angers crestAngers7214915-67
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