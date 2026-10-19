شاتو نظرة عامة

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تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026
أطلق جود بيلينجهام لقب "الأعظم على الإطلاق" على هاري كين بعد أن أعاد قائد إنجلترا مرة أخرى كتابة كتب التاريخ على الساحة العالمية. ولعب نجم ريال مدريد دورًا محوريًا بعدما ضمن منتخب الأسود الثلاثة مكانه في صدارة المجموعة L بفوز شاق على بنما.
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