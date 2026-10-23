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元ボーンマスのウィンガー、マーク・ピューが、批判を浴びるマイケル・キャリック監督の後任として、エディ・ハウをマンチェスター・ユナイテッドの監督に推した。ユナイテッドは水曜日、チャンピオンズリーグのコモとのアウェー戦で1-4の屈辱的な敗北を喫し、未勝利が続いている。これを受け、48歳のハウは監督の有力候補に浮上した。

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元ウィンガーが監督候補を支持

ピューは、クラブ幹部がキャリックを解任した場合、かつての指揮官がマンチェスター・ユナイテッドを立て直すのに理想的な資質を備えていると考えている。水曜日にイタリアで喫した敗戦で、クラブの公式戦未勝利は7試合に延びた。『talkSPORT』によると、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスは監督交代に踏み切る場合、48歳のハウの招聘を望んでいる。一方、元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンにも打診している。

徹底した高強度のプレーは苦境のチームに合う

Getty Images

2010年にハウの下で加入した39歳の元ウィンガーは、バイタリティ・スタジアムで過ごした9年間に、このイングランド人監督の下で232試合に出場。その間にはリーグ1とチャンピオンシップからの昇格も経験した。

ピューは木曜日、『talkSPORT』の番組『ホークスビー・アンド・ベイカー』で、要求の厳しいハウなら舞台裏の基準を直ちに引き上げると強調した。「僕がエディなら、そのチャンスに飛びつく。でも正直なところ、ユナイテッドにはエディのような人物が必要だと思う。練習の強度は一段階上がるだろう。練習で手を抜くことを彼は許さない。

「マイケルがそれを許していると言っているわけじゃない。オールド・トラッフォードやユナイテッドの舞台裏で何が起きているかは知らない。でもエディなら、土曜日でも火曜日でも、いつ試合に出るにせよ、選手たちを必ず走らせる。彼が実践するのはハイプレスで強度の高いサッカーだ。

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「手を抜く余地はない。それは間違いない。でも彼は戦術面でも技術面でも素晴らしく、選手を大切にする。エディよりずっと悪い選択をする可能性もあると思う。それは確かだ」

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タイトル獲得の実績も監督候補としての強みに

ハウは7月にニューカッスル・ユナイテッドを退任して以来、監督職に就いていない。セント・ジェームズ・パークでの成功に満ちた5年間で、チームを2度のチャンピオンズリーグ出場に導き、2025年のカラバオカップで優勝。ニューカッスルにとって70年ぶりとなる国内主要タイトルをもたらした。これに先立ち、バーンリーでの9カ月間を挟んでボーンマスを2度率い、印象的な実績を残していた。

最初の指揮ではボーンマスをリーグ2から昇格させ、2012年に復帰するとプレミアリーグまで引き上げた。かつての監督がマンチェスターでの監督職に魅力を感じるかと問われたピューは、こう付け加えた。「ああいう仕事の機会はめったにないと思うし、世界屈指のクラブの一つだ。僕なら、そのチャンスに飛びつくべきだと思う」

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ボーンマス戦が指揮官続投の試金石に

IMAGO

自身の去就をめぐる憶測が強まる中でも、キャリックは引き続き指揮を執る見込みだ。ユナイテッドは日曜日、ハウの古巣ボーンマスを迎える。7試合続く未勝利を止め、クラブ幹部からの厳しい視線を和らげようとする苦境の指揮官にとって、オールド・トラッフォードでの勝利は不可欠だ。しかし、ボーンマス戦でも結果を出せなければ、ウィルコックスらクラブの意思決定者が後任探しを加速させる可能性がある。