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ブルーノ・ギマランイスは、ニューカッスル・ユナイテッドからアーセナルへの大型移籍が決まるまで、眠れない夜を過ごしたと明かした。ブラジル人MFは、セント・ジェームズ・パークでの激動の夏、チームメートに別れを告げた後に涙を流したことも認めた。

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ギマランイスにとってつらい夏の移籍

ギマランイスは、夏にアーセナルへ移籍するまで、数え切れないほど眠れない夜を過ごしたと明かした。28歳のMFは新たな挑戦を積極的に求め、7500万ポンド（1億ドル）という巨額の移籍金でロンドン北部のクラブへ移籍した。

ブラジル人MFがセント・ジェームズ・パークを去った夏の移籍市場は、ニューカッスルにとって極めて激動の時期だった。人気の高いエディ・ハウ監督が退任し、主力のアンソニー・ゴードンやサンドロ・トナーリも売却された。ニューカッスルのスポーツディレクター、ロス・ウィルソンは主将を売るつもりはないと公言していたが、ギマランイスは最終的に望んでいた移籍を実現させた。

眠れない夜と涙の別れ

ブラジル代表MFは、実り多い4年間を通じてニューカッスルのサポーターと非常に強い絆を築いた。アーセナルが先日、チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンと敵地で2-2の引き分けに終わった後、記者団に移籍に伴う心の痛みを語った。

「別れを告げるのはつらかった」とギマランイスは認めた。『ガーディアン』が伝えた。「仲間たちに別れを告げたときのことを覚えている。僕は泣いていた。彼らも泣いていた。あそこでは家族だったから。僕にとっても家族にとってもつらくて、何度も何度も眠れない夜を過ごした。でも、人生では決断しなければならないときもある。僕には新たな挑戦が必要だと思っていた。ニューカッスルの幸運を祈っている。僕にとてもよくしてくれたから。前に進むときが来ただけだし、ここアーセナルでの日々も楽しんでいる」

Getty Images

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新たな挑戦を求めて

2024年にクラブの主将に任命されたギマランイスは、イングランド北東部に確かな功績を残した。2025年にはリヴァプールを破ってニューカッスルのカラバオカップ優勝に貢献し、国内主要タイトルを70年間獲得できずにいたクラブに栄冠をもたらした。自身の輝かしい成果を振り返り、クラブの取り組みにできる限りのすべてをささげたと感じていた。

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「ニューカッスルのために素晴らしい仕事ができたと思う」と、ギマランイスは語った。『ESPN』が伝えた。「僕たちは70年ぶりにタイトルを獲得した。チャンピオンズリーグにも2度出場した。決勝にも2度進んだ。クラブのためにできることはやったと思う。ニューカッスルの幸運を祈っている。僕にとてもよくしてくれたから。前に進むときが来ただけだ。アーセナルでの日々も楽しんでいる」

アルテタ監督の下での日々

アーセナルでの生活は当初、長引く鼠径部の負傷により、ギマランイスにとってもどかしいものだった。しかし現在はチームになじみ、13試合に出場。最近ではチャンピオンズリーグの2試合に連続して先発した。

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ミケル・アルテタ監督の徹底した戦術的アプローチにも、すでに強い感銘を受けている。28歳のMFは今、新たなチームメイトとともにロンドン北部でタイトルを獲得することに全力を注いでいる。

「監督はいつも、映像を見ることや、ピッチ上で僕らをもっと良くする方法に少し夢中になっている」とギマランイスは明かした。「僕たちには、素晴らしい考え方を持った一流の監督がいると思う。獲得できるものはすべて勝ち取りたい」